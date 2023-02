ProSieben-Star Elton in tiefer Trauer: „Unerwartet und viel zu früh gestorben“

ProSieben-Moderator Elton ist eigentlich für freche Sprüche und witzige Kommentare bekannt. Doch nun schlägt der ehemalige Praktikant sanfte Töne an – denn er trauert um eine ganz bestimmte Person! In den sozialen Medien nimmt Elton Abschied von Mirko Thiele – besser bekannt als der Doppelgänger des ProSieben-Stars.

ProSieben-Star Elton nimmt Abschied von seinem Doppelgänger

Der Name Mirko Thiele wird den wenigstens Menschen ein Begriff sein – außer vielleicht eingefleischten ProSieben-Zuschauern. Der 45-Jährige wurde in Eltons eigener ProSieben-Show „Elton TV“ als dessen Doppelgänger entdeckt. „Ähnlichkeit war verblüffend, nur der Dialekt war…sagen wir mal…gewöhnungsbedürftig. Er hat mich sogar würdig bei TV Total vertreten, wenn ich mal anderweitig unterwegs war“, beschreibt Elton die Situation selbst am Montag (13. Februar) auf Instagram.

Dort verkündet er die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod des Sachsen: „Nun ist Mirko plötzlich, unerwartet und viel zu früh verstorben“. Zu einem Foto von Mirko spricht der 51-Jährige allen Hinterbliebenen von Mirko Thiele sein Mitgefühl aus, „am schlimmsten trifft sowas natürlich die Familie.“

ProSieben: Auch andere Stars sprechen Beileid aus

Anschließend findet Alexander Duszat, wie Elton in Wirklichkeit heißt, persönliche Worte an seinen Doppelgänger: „Lieber Mirko, ich hoffe, du hast das rote Sakko mitgenommen und sorgst da oben für Unterhaltung und spielst weiter Blamieren oder Kassieren.“

Auch andere TV-Kollegen und Promis teilen Eltons Trauer, so spricht zum Beispiel „Masked Singer“-Star Ruth Moschner in den Kommentaren ihr Beileid aus, auch Comedian Matze Knopp schreibt „Wie schade“, Moderatorin Marlene Lufen lässt ein schlichtes rotes Herz unter dem Beitrag.

Laut „Bild“ war der Elton-Doppelgänger als Werkstoffprüfer tätig, engagierte sich seit 25 Jahren ehrenamtlich im Stadtrat – und wird laut einer Traueranzeige seiner Kollegen „eine große Lücke hinterlassen“.