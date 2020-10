ProSieben-Star Elton sitzt an Hotelbar: Als er DAS mitbekommt, platzt ihm die Hut-Schnur

Ab kommender Woche soll sich in Deutschland noch mal einiges ändern. Bundeskanzlerin Angela Merkel will an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über weitere Corona bedingte Maßnahmen entscheiden. Betroffen soll davon auch die Gastronomie sein – Restaurants könnten demnach entweder eine Sperrstunde ab 21 Uhr bekommen oder sogar wie schon vor einigen Wochen erneut schließen.

Und hier meldet sich Prosieben-Star Elton zu Wort. Der „Schlag den Star“-Moderator äußert sich bei Instagram nun zu den vermeintlich geplanten Einschränkungen der Bundesregierung, wirkt sichtlich erschüttert und erzählt von einer Situation, die er hautnah miterleben musste.

ProSieben-Star Elton empört wegen DIESER Maßnahme

„Liebe Bundesregierung, lasst doch diesmal die Gastronomen tatsächlich in Ruhe“, beginnt Prosieben-Star Elton seine Worte in einem Instagram-Video.

Und weiter: „Es hat doch keinen Sinn, eine Sperrstunde einzuführen um 21 Uhr, die Leute rauszuschmeißen und dann feiern die, was ich erlebt habe, in einem Hotel. Man sitzt an der Hotelbar oder im Restaurant vom Hotel, 1 Meter 50 Abstand, jeder Tisch wird desinfiziert, die Kellner halten sich auch an die Abstandregeln und dann kommt es zur Sperrstunde und dann bestellen sich alle Bier und gehen damit mit sagen wir mal mit acht Personen aufs Zimmer, trinken da weiter, wo eigentlich nur Platz für 3 ist. Wo ist da der Sinn? Unkontrollierbar!“

------------------

Das ist Elton:

er wurde am 2. April 1971 in Berlin geboren

Sein vollständiger Name lautet Alexander Duszat

Sein Spitznamen Elton erhielt er aufgrund seiner angeblichen äußeren Ähnlichkeit mit Sänger Elton John in jüngeren Jahren

Elton ist Moderator und Entertainer

Am 6. Februar 2001 war er Showpraktikant bei TV Total mit Stefan Raab

Danach folgten eigene Moderationen – unter anderem „TV Total Sondersendungen“, „Schlag den Raab“ und „1, 2 oder 3“

Elton ist seit November 2033 mit Yvonne Duszat verheiratet

Das Paar hat zwei Kinder

------------------

Elton mit dringendem Appell

Schließlich bemühe sich die Gastroszene doch wirklich, alle Hygieneregeln einzuhalten, so der 49-Jährige weiter. Er stellt klar: „Alle Gastroszenen zu bestrafen, finde ich eine Frechheit. Denn ich glaube, in einem Restaurant hat man die Leute unter ‘Kontrolle.‘“

Elton moderiert unter anderem Schlag den Star. Foto: imago images

Am Ende appelliert Elton zudem an seine Mitmenschen, vor allem an diejenigen, die einen Restaurantbesuch abstatten. „Jeder sollte gerade jetzt auf sich selber achten und alle Hygieneregeln einhalten. Und auch bitte ehrlich die „Anwesenheitszettel“ ausfüllen!!!“

------------------

------------------

Die meisten seiner Instagram-Follower geben Elton übrigens recht. Kommentare wie „Hab über 30 Jahre Gastronomie gemacht und bin voll bei Dir!!!! Ist garantiert besser als Kellerpartys mit 20 Leuten auf 20 Quadratmetern“ oder „Super Elton! Wäre schön, wenn Deine Bitte Gehör finden würde!!“ sind nur einige der Meinungen unter dem Video.

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten werden noch am Mittwoch ihre deutschlandweiten Beschlüsse publik machen. Ob Eltons Wunsch erhört wird, bleibt abzuwarten… (jhe)