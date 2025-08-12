ProSieben: Bald ist es soweit! DIESE Show feiert Premiere

Amira Aly und Christian Düren stehen bald gemeinsam vor der Kamera und moderieren das neue ProSieben-Format „Deutschlands dümmster Promi“. Die humorvolle Spielshow bringt eine frische Dynamik in das ProSieben-Programm. Ungewöhnlich: Die Promis müssen sich absichtlich dumm anstellen, um möglichst lange im Rennen zu bleiben.

Wer bei Wissens-, Logik- oder Aktionsaufgaben zu gut abschneidet, fliegt raus. Das Konzept verspricht Unterhaltung, bei der bekannte Gesichter Spaß und Strategie vereinen.

Bereits die Besetzung verspricht Spannung: Kultfußballer Mario Basler, Nachrichtensprecher Marc Bator, Moderatorin Gülcan Kamps und Porno-Legende Dolly Buster nehmen teil. Hinzu kommen Reality-TV-Erprobte wie Calvin Kleinen und Alessia Herren sowie die Politiker-Kinder Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt. Die Mischung aus Persönlichkeiten unterschiedlicher Genres macht „Deutschlands dümmster Promi“ besonders abwechslungsreich. Los geht es am 1. September 2025 um 20:15 Uhr. Amira Aly verrät: „Spannend war, dass gerade die Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten, später ganz schön ins Schwitzen kamen.“

+++ Amira Aly: Zwischenfall kurz vor Umzug – es ist schlechtes Timing +++

Die Show ist Teil einer neuen ProSieben-Offensive, wie die „Bunte“ berichtet. Direkt im Anschluss an die Sendung kehrt um 21:20 Uhr die Show „Crash Games“ zurück. Während sie bereits 2014 bis 2015 mit Nonsens-Spielen wie rutschigen Parcours für Lacher sorgte, treten diesmal bekannte Trash-TV-Persönlichkeiten an. Auch hier sind Unterhaltung und absichtliche „Bruchlandungen“ garantiert.

Bekannte Gesichter bei ProSieben’s „Crash Games“

Im Gegensatz zum Original mit unbekannten Teilnehmern treten bei „Crash Games: Bruchlandung der Realitystars“ prominente Reality-TV-Bekanntheiten an. Neben Alessia Herren, die auch bei „Deutschlands dümmster Promi“ teilnimmt, treten Matthias Mangiapane, Yvonne Woelke und Peter Klein ins Rampenlicht. Peter Rütten sorgt mit gewohnt bissigen Kommentaren für zusätzliche Unterhaltung.

Die neuen Montagsshows auf ProSieben versprechen einen humorvollen und abwechslungsreichen Abend mit beliebten Stars und ungewöhnlichen Konzepten. „Deutschlands dümmster Promi“ und „Crash Games“ ergänzen sich bestens und bieten Fans von ProSieben eine tolle Unterhaltungsmöglichkeit. Mit der Mischung aus Comedy und Wettkampf setzt der Sender einen frischen Akzent für den Montagabend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.