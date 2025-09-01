Nach zwei Staffeln und viel Kritik wurde „Promis unter Palmen“ eigentlich abgesetzt. Doch Sat.1 wagte 2025 den Neustart und das mit Erfolg. Nun steht fest: Das Reality-Format geht 2026 in eine weitere Runde. Die Kandidatenliste verspricht schon jetzt eine Mischung aus Chaos und Konflikten.

Wir haben die diesjährigen Teilnehmer genauer unter die Lupe genommen und uns angeschaut, wer die größten Chancen auf den Sieg hätte und wer für ordentlich Zündstoff sorgen wird.

„Promis unter Palmen“: Warum ER große Chancen auf den Sieg hat

Menderes Bagci gilt als „DSDS“-Dauerkandidat und als ewiger Sympathieträger. 2016 sicherte er sich dann den Sieg im „Dschungelcamp.“ Diesmal entscheidet zwar nicht das Publikum, sondern sein Einsatz in den Spielen. Doch seine Disziplin bewies der TV-Star bereits im australischen Dschungel. Gut möglich, dass er sich einen der ersten Plätze sichert und große Chancen auf den Sieg hat.

Besonders spannend wird auch das Power-Couple Eric und Edith Stehfest. Bereits im „Sommerhaus der Stars“ stellten die beiden ihre Paar-Dynamik unter Beweis. Dort sorgten ihre klaren Meinungen für Diskussionen, gleichzeitig hielten sie als Team zusammen. Ein Erfolgsrezept, das sie weit bringen könnte.

„Promis unter Palmen“: SIE sorgen für Drama

Wer für Schlagzeilen sorgen dürfte, ist Anouschka Renzi. Schon 2022 fiel sie im „Dschungelcamp“ durch ihre direkte, teils schonungslos ehrliche Art auf. Schummeln bei den persönlichen Gegenständen und hitzige Wortgefechte lieferten Drama. Ähnlich sieht es bei Gina-Lisa Lohfink aus. Mit ihrem großen Entertainment-Faktor dürfte sie die Show schonmal lauter machen.

Mit Kevin Wolter hat die Staffel einen Kandidaten, der vor allem bei den Spielen glänzen könnte. Als Bodybuilder-Influencer bringt er Ehrgeiz und Disziplin mit. Ein weiteres Zugpferd ist Silvia Wollny. Sie könnte als „Mama Wollny“ die Truppe zusammenhalten.

Das komplette Line-up:

Mit dabei sind „DSDS“-Legende Menderes Bagci, Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink, Schauspielerin Anouschka Renzi, Reality-Star Maurice Dziwak sowie „GZSZ“-Star Eric Stehfest und seine Frau, Influencerin Edith Stehfest. Ergänzt wird die Runde durch Martin Angelo, Schauspiellegende Claude-Oliver Rudolph, TV-Mama Silvia Wollny, Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter, Spielerfrau Dilara Kruse und Reality-Sternchen Franziska Temme.

Ein genauer Sendetermin steht bislang noch nicht fest. Klar ist nur, dass die vierte Staffel von „Promis unter Palmen“ im Frühjahr 2026 im Programm von Sat.1 ausgestrahlt wird. Dann wird sich auch zeigen, wer das Zeug zum Sieger hat.