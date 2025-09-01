  1. DerWesten.de
Sat.1 verkündet neue Staffel von „Promis unter Palmen“ – Kandidaten offiziell

Jetzt ist es raus: Nach der erfolgreichen dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ wird es 2026 eine Fortsetzung geben.

Warum "Promis unter Palmen" einen verdienten Sieger hat

In der letzten Folge unseres Formats "Pommes unter Palmen" analysieren wir das Staffel-Finale von "Promis unter Palmen".

Am Montagmittag (1. September) kommt Sat.1 mit einem wahren TV-Knaller um die Ecke. Der Sender verkündet, dass es eine neue Staffel der kultigen Reality-TV-Show „Promis unter Palmen“ geben wird!

Und nicht nur das: Neben dieser Ankündigung präsentiert Sat.1 auch noch die neuen Kandidaten, die bei „Promis unter Palmen“ um den Sieg kämpfen werden. Dabei sorgt der ein oder andere Teilnehmer für eine Überraschung…

Mehr Informationen in Kürze…