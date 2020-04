Promis unter Palmen: Tobi Wegener überrascht mit intimer Beichte – „Ich bin...“

Tobi Wegener ist so etwas wie der Ruhepol bei „Promis unter Palmen“. Selbst im größten Chaos scheint der Velberter Jung die Fassung zu bewahren.

In manchen Momenten jedoch verliert selbst ein Hüne wie der 27-jährige „Promis unter Palmen“-Star die Fassung. So einer war es wohl, der ihn dazu veranlasste, seinem Kollegen Matthias Mangiapane unter der strahlenden Sonne Thailands sein Herz auszuschütten.

„Promis unter Palmen“: Tobi Wegener schüttet sein Herz aus

Überraschend offen spricht er über seine Vergangenheit. „Manche schämen sich ja dafür – ich war auf einer Sonderschule“, verrät Tobi Wegener. Das habe allerdings keinesfalls daran gelegen, dass er Lernschwierigkeiten habe. Nein, er konnte einfach häufig nicht zur Schule gehen.

Meine Mutter war alleinerziehend und ich habe mich um meine Geschwister gekümmert. Ich bin teilweise nicht zur Schule gegangen, da ich meiner Mutter helfen wollte. Ich habe schon mit 13 bei meiner Tante gearbeitet, damit wir mehr Essen und mehr Geld haben“, so Tobi Wegener ganz offen.

Diese Stars machen bei 'Promis unter Palmen' mit:

Ronald Schill

Désirée Nick (ausgeschieden)

Bastian Yotta

Claudia Obert

Janine Pink

Carina Spack

Ennesto Monte (ausgeschieden)

Eva Benetatou (ausgeschieden)

Tobias Wegener

Matthias Mangiapane

Tobi Wegener: Das traurige Schicksal prägt ihn bis heute

Ein trauriges Schicksal, das den heute 27-Jährigen wohl nie ganz losgelassen hatte. Eines aber auch, das ihn stark geprägt hat. Wer schon in so jungen Jahren große Verantwortung übernehmen muss, der schafft es dann auch „Promis unter Palmen“ zu überstehen. Den Sieg in der Sat.1-Show wird ihm wohl spätestens nach dieser Beichte jeder gönnen.

