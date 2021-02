„Promis unter Palmen“: Sat.1 verrät Kandidaten – SIE statt Georgina Fleur dabei

Bald heißt es wieder „Promis unter Palmen“ bei Sat.1!

Die Dreharbeiten für „Promis unter Palmen“ in Thailand haben bereits am Wochenende begonnen. Schon Ende des vergangenen Jahres waren die ersten Kandidaten durchgesickert. Sat.1 bestätigte nun die Teilnehmer der neuen Staffel.

„Promis unter Palmen“ Sat.1: SIE rückt für Georgina Fleur nach

Georgina Fleur ist entgegen Medienberichten im vergangenen Jahr doch nicht dabei. Stattdessen wird ein anderes Reality-TV-Sternchen bei „Promis unter Palmen“ um den Sieg kämpfen. Kate Merlan, die bereits im „Sommerhaus der Stars“ sowie „Realitykampf der Stars“ dabei war, rückt für die 30-Jährige nach.

Sie sind bei „Promis unter Palmen“ 2021 dabei:

Kate Merlan

Elena Miras

Giulia Siegel

Melanie Müller

Patricia Blanco

Willi Herren

Chris Töpperwien

Prinz Marcus von Anhalt

Katy Bähm

Emmi Russ

Henrik Stoltenberg

Calvin Kleinen

Unter anderem ist Willi Herren dieses Jahr bei „Promis unter Palmen“ dabei. Foto: IMAGO / Future Image

„Promis unter Palmen“: Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest

Die elf Promis kämpfen um eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro und die „Goldene Kokosnuss“.

Bevor die Promis sich jedoch bei 30 Grad unter Palmen bewegen können, haben sie sich Corona-konform 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, so dass ab dieser Woche die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ starten können.

Wann die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ starten wird, ist noch unklar. Sat.1 hat bislang noch keinen Termin für die Ausstrahlung bekanntgegeben.

