Promis unter Palmen: Drastischer Schritt kurz vorm Finale – Sat.1 hat echt ...

Das große Finale von „Promis unter Palmen“ (Sat.1) steht an.

Am Mittwochabend kämpft jeder gegen jeden - wer geht als Sieger der umstrittenen Show hervor? Das werden die Zuschauer bald erfahren. Doch kurz vor dem Finale von „Promis unter Palmen“ geht Sat.1 einen drastischen Schritt.

„Promis unter Palmen“: Sat.1 geht drastischen Schritt

Der Sender hat Folge fünf von „Promis unter Palmen“ aus dem Internet genommen, weder in der Sat.1-Mediathek noch bei Joyn ist die äußerst umstrittene Folge derzeit zu sehen.

In der letzten Folge mobbten die Bewohner Bastian Yotta, Carina Spack und Matthias Mangiapane ihre Kollegin Claudia Obert - und zwar so lange, bis sie in Tränen ausbrach und die Promi-Villa schließlich verließ.

Lachen konnte Claudia Obert am Ende nicht mehr: Sie wurde fies gemobbt, verließ die Villa am Ende unter Tränen. Das hat Konsequenzen. Foto: SAT.1/Richard Hübner

Diese Stars machen bei „Promis unter Palmen“ mit:

Ronald Schill (in Folge 4 ausgeschieden)

Désirée Nick (in Folge 3 ausgeschieden)

Bastian Yotta

Claudia Obert (Show in Folge 5 verlassen)

Janine Pink

Carina Spack

Ennesto Monte (in Folge 1 ausgeschieden)

Eva Benetatou (in Folge 2 ausgeschieden)

Tobias Wegener

Matthias Mangiapane

Die Folge sorgte für viel Kritik. Nun führt die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) eine Kontrolle durch, wie Sat.1 gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Von Senderseite heißt es: „Die 5. Folge von „Promis unter Palmen“ wird derzeit bei der FSF geprüft und ist bis auf weiteres nicht online abrufbar.“

Bis die Kontrolle der FSF beendet ist, wird die Folge offline bleiben.

Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf

Wie die „Bild“ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den Sat.1 und die Produktionsfirma Endemol Shine eingeleitet.

Zuvor hatten der Verein „Liebe wen du willst“ und Schauspieler Carsten Stahl Anzeige erstattet.

ProsiebenSatt.1 steht hinter dem Format

ProsiebenSat.1 steht weiter hinter dem Format. „Ist man mit 'Promis unter Palmen' bis an die Grenzen gegangen? Ja. Geht das Format zu weit? Nein“, erklärte Wolfgang Link, Vorstand Entertainment des Unternehmens im Interview mit „DWDL“. (cs)

Das Finale von „Promis unter Palmen“ läuft am Mittwoch, 29. April, um 20.15 Uhr bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei joyn anschauen.