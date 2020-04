Promis unter Palmen: Sat.1 holt Désirée Nick zurück, doch die Sache hat einen Haken

Es ist das größte Comeback seit Muhammad Alis grandiosem 'Rumble in the Jungle' gegen Box-Schwergewichts-Weltmeister George Foreman. Also fast zumindest. Am Mittwoch kehrt Désirée Nick zu „Promis unter Palmen“ zurück. Zwei Folgen nachdem sie von Bastian Yotta und seinem Gefolge würdelos aus der thailändischen Trash-Villa geworfen wurde, besteigt die Königin mit der spitzen Zunge wieder ihren Thon.

Angedeutet hatte sich die Rückkehr von Désirée Nick schon am Ende der vergangenen Folge „Promis unter Palmen“. Zeigte Sat.1 am Mittwoch doch zwei Beine, die zurück gen TV-Villa stöckelten.

„Promis unter Palmen“: Sat.1 erfüllt den Traum vieler Fans – Désirée Nick ist zurück

Klar, dass sofort die Spekulationen bei den Zuschauern losgingen, ob Sat.1 nicht sein quotenträchtiges Zugpferd zurück in den Stall holen würde. Nun ist der Traum vieler Fans also Realität geworden.

Doch wie so vieles im Leben hat die Rückkehr von Désirée Nick auch einen Haken. Wäre es doch äußerst unfair für die verbliebenen Kämpfer um die 100.000 Euro, sollte Sat.1 das Teilnehmerfeld einfach wieder aufstocken.

„Promis unter Palmen“: Muss ein Kandidat für Désirée Nick weichen?

Es ist also nicht unrealistisch, dass ein Teilnehmer das Haus aus eigenen Stücken vorzeitig verlassen hat. Wer das sein könnte? Da müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Die Auflösung folgt am Mittwoch um 20.15 Uhr in „Promis unter Palmen“ bei Sat.1. Stress ist aber auf jeden Fall vorprogrammiert.