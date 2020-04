„Promis unter Palmen“: Claudia Obert packt aus – „DARAUF war ich nicht gefasst...“

'Promis unter Palmen' ist der Überraschungserfolg des bisherigen Jahres. Zoff, Wut, und Zickereien in Thailand sorgen für Mega-Qouten. Doch was steckt hinter dem irren Streit zwischen Luxus-Lady Claudia Obert und Schauspielerin Désirée Nick? Und kam es wirklich zum Sex mit Ronald Schill?

Wir haben mit 'Promis unter Palmen'-Star Claudia Obert gesprochen.

Frau Obert, die Dreharbeiten zu ‚Promis unter Palmen‘ sind nun schon etwas her. Haben Sie alles gut überstanden?

Das war ja eine Geschichte, die nicht nur geografisch fernab der Heimat war, sondern irgendwie auch mental.

Wussten Sie vorher gar nicht, wer mit Ihnen nach Thailand reist?

Nein, ich war nicht darauf gefasst. Ich habe gedacht, das sind so Typen wie Uli Hoeneß. So wie ich. Leistungsträger dieser Nation (lacht). Und nicht so ein Schandmaul.

Ich kann mir vorstellen, wen Sie meinen. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie Frau Nick das erste Mal gesehen bzw. gehört habe?

Ja, da habe ich gedacht, die blonde Oma ist auch hier. Schön für sie.

------------------

Das ist Claudia Obert:

Seit mehr als zwanzig Jahren verkauft Claudia Obert Luxus-Kleidung wie Schuhe oder Handtaschen

Claudia Obert betreibt Mode-Boutiquen in Hamburg und Berlin

Mehr Infos auf www.claudiaobert.de

------------------

Es gab in den ersten beiden Folgen ständig Streit zwischen Ihnen. Was ist denn überhaupt vorgefallen?

Nichts. Von meiner Seite her wirklich nichts. Ich habe auch noch mal gestöbert. Am Anfang meiner Karriere vor zwanzig Jahren in Berlin, da hat sie mal für die Bild-Zeitung gearbeitet, und da hat sie sich sehr lobend über mein Unternehmen, und mein Geschäft und meine Mode geäußert.

Ich habe mit der nie etwas gehabt. Und da hat es ja auch Probleme gegeben. Aber was soll das? Wenn man Scheiße anfasst, dann hat man Scheiße an der Hand. Wenn man sich auf so etwas einlässt, darf man sich später nicht beklagen.

Bereuen Sie ihre Teilnahme?

Ja, teilweise schon. Das war teilweise für mich nicht mehr witzig. Es ist ja auch noch nicht vorbei…

Sie sprachen sogar von Todesangst.

Dichtung und Wahrheit. Ich glaube, ich bin mindestens so eine große Schauspielerin wie die blonde Oma. Ich meine, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Ich kann mich ja nicht einfach dahinstellen wie das Nesthäkchen und nicht performen.

Désirée Nick und Claudia Obert im Streit. Foto: SAT.1

Es hat ja funktioniert. Sie hatten Top-Quoten.

Klar! Es gibt zwei Arten, um besonders gut aufzufallen. Entweder positiv oder negativ. Und der Keller, in den Désirée gegangen ist, ist so tief unten, da möchte ich nie gesehen werden.

Ihnen wurde auch ihr Alkoholkonsum zum Vorwurf gemacht.

Was heißt hier vorgeworfen? Das ist ein Grundnahrungsmittel für mich in einer solchen Situation. Das kann man ja mit klarem Kopf gar nicht über sich ergehen lassen.

Ein kleines Dope muss ja da sein. Das war auch nicht so viel. Die haben mich immer gezeigt, wenn ich mal irgendwo nippe. Wenn ich viel trinke, dann sieht das ganz anders aus.

------------------------------------

Diese Stars machen bei 'Promis unter Palmen' auf Sat.1 mit:

Ronald Schill

Désirée Nick

Bastian Yotta

Claudia Obert

Janine Pink

Carina Spack

Ennesto Monte (bereits ausgeschieden)

Eva Benetatou (bereits ausgeschieden)

Tobias Wegener

Matthias Mangiapane

----------------------------------------------

+++ „Promis unter Palmen“: Heftiger Unfall beim Dreh – du konntest ihn versteckt im TV sehen +++

Es gab in der ersten Folge die pikante Szene mit Herrn Schill, die von Frau Nick kommentiert wurde. Gab es da wirklich sexuelle Handlungen?

Ich weiß nicht, was für sie sexuelle Handlungen sind, oder welche Fantasien sie hat. Ich habe ein bisschen Spaß mit ihm gemacht. Man weiß ja nie, was noch kommt. Wenn man mir den tollsten Womanizer der Riviera hinstellt, da wäre ich wohl auch in der Lage vor der Kamera sexuelle Handlungen zu machen. Ich habe aber jedenfalls nichts gemerkt. Wenn, dann war es sehr zaghaft.

Noch mal: Wenn einem jemand aus Freundschaft ans Knie fasst, ist das für mich kein Sex. Kann aber sein, dass die blonde Oma von so etwas träumt. Es geht noch anders zur Sache, wenn ich das möchte.