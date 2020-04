Promis unter Palmen: Grapsch-Attacke von Ronald Schill – plötzlich fasst er Janine...

Es ist Folge 1 nach dem Abgang von Desirée Nick bei „Promis unter Palmen“ (Sat.1).

Und so viel sei schon mal gesagt: Es geht heiß her. Denn Ronald Schill hat es in Folge vier von „Promis unter Palmen“ (Sat.1) auf Janine Pink abgesehen.

„Promis unter Palmen“: Grapsch-Attacke von Ronald Schill

Aber von vorne: Der 61-Jährige plaudert offen über sein Privatleben. Seit fünf Jahren befindet sich der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer schon in einer Beziehung - „locker“ sei die allerdings. Was das genau heißt? Das will auch Tobi Wegener wissen. Er hat eine Vermutung. „Die schläft auch mit anderen Männern?“

„Nein“, klärt Ronald Schill auf. Und ergänzt mit einem spitzbübischen Grinsen: „Sie nicht. Aber ich reise in der Welt rum und habe meinen Spaß.“ Aha, wäre das also geklärt. Auch in der Sat.1-Show ist der Ex-Politiker schon ein bisschen rumgereist und hat sein Lieblingsreiseziel ausfindig gemacht: ausgerechnet Tobis Ex Janine Pink.

Janine Pink: „Monika“ hat Sommerpause

Dann fängt der besagte „Spaß“ auch schon an, zumindest für Ronald Schill. Eine Fußmassage soll zum gewünschten Erfolg verhelfen. Um sich seiner Sache sicher zu sein, schickt der 61-Jährige gleich ein Kompliment hinterher: „Du hast ausgesprochen süße Füße. Eigentlich ist das, was wir hier machen, schon ganz schön intim.“

Dabei bleiben soll es allerdings nicht, wenn es nach Ronald geht. Seine Hände wandern fußaufwärts. Janine geht das zu weit, für das Reality-TV-Sternchen ist hier Schluss. Ihre „Monika“ brauche Ruhe. Sommerpause sei angesagt. „Solange der die Finger von meiner Monika lässt, ist alles gut.“ So gut scheint die Fußmassage von Ronald Schill also nicht gewesen zu sein. (cs)

