„Promis unter Palmen“: Zoff in Reunion-Show eskaliert – dann folgen Tränen „Du bist ein billiges Flittchen“

Menschen die auf den Boden liegen mit Füßen zu treten war nie mein Ding und wird es auch nie sein...Das hat etwas mit Charakter zutun 🙋‍♂️ #stopmobbing #falschemenschen #schauspieler #noreal #unterhaltung #ennestomonte #sat1 #promisunterpalmensat1