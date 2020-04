Promis unter Palmen: Désirée Nick rechnet ab – „Kackbratze“, „hirnloser Honk“, „Schuhcremeschwuppe“

Désirée Nick ist stinksauer! Das, was sich in der aktuellen Folge „Promis unter Palmen" abgespielt hat, kann sie kaum fassen. Denn das sei keine Unterhaltung mehr gewesen, sondern schlechtweg Mobbing.

Ihrem Ärger über die aktuellen Szenen bei „Promis unter Palmen" hat sie jetzt in einem Post bei Instagram a la Nick Luft gemacht. Und da kommt fast keiner der Teilnehmer gut bei weg. „Kackbratze“, „hirnloser Honk“, „Schuhcremeschwuppe“, andere Worte scheint sie nicht mehr für die Promis übrig zu haben.

Doch was war passiert?

„Promis unter Palmen": Désirée Nick empört über „Mobbing"

Streit und harsche Worte, das gab es bei „Promis unter Palmen" schon die ganze Staffel lang. Gerne mit dabei: Claudia Obert. Selten um einen Spruch verlegen, bereit, auch mal auszuteilen. Doch das, was sie nun einstecken musste, betitelt Nick schlichtweg als „Mobbing". Das habe ihrer Meinung nach nicht mehr viel mit Unterhaltung zutun.

Bei einem gemütlichen Beisammensein im Garten schaukelten sich die Kandidaten hoch. Und zwar in ihren Lästerattacken über Claudia Obert. „Das ist keine Frau, das ist ein Vieh", wettert Matthias Mangiapane. Bastian Yotta findet: „Die ist doch schizo, die Alte, bipolar."

Claudia Oberg bei „Promis unter Palmen". Foto: Sat.1/Richard Hübner

Für ihn ist klar: „Zur Gruppe gehört jeder, nur nicht Claudia". Und das will er ihr gemeinsam mit den anderen Kandidaten auch zeigen. Schließlich habe er bisher noch jeden aus dem Haus bekommen, den er nicht dort haben wollte. Und das, so erklärt es Bastian Yotta, ohne selbst groß etwas dafür zu tun. „Läuft um Großen und Ganzen so, wie ich es mir vorstelle", betonte er.

Mobbing-Attacke auf Claudia Oberg?

Claudia Obert zog sich kurzerhand ins Schlafzimmer zurück. Doch auch da wollten Yotta und Carina Spack sie nicht in Ruhe lassen. Extra laut raschelt Carina mit ihrer Chipstüte und lacht, was das Zeug hielt. Lange genug sei sie ruhig gewesen. „Wer den Bogen bei mir überspannt, der sieht dann, was passiert", macht sie deutlich.

Dann kommt Bastian Yotta ins Zimmer. „Ich hab so Blähungen", kündigt er an und dreht sich entsprechend zu Claudia Obert um. Noch einmal mit der Chipstüte rascheln, dann lässt er sich aufs Bett fallen und tut so, als sei Claudia einfach weg. Ihr reicht's.

CLaudia Oberg verzieht sich ins Wohnzimmer. Dort bricht sie in Tränen aus. Der einzige, der sie tröstet, ist Tobi. Foto: Sat.1

Diese Stars machen bei 'Promis unter Palmen' mit:

Ronald Schill (bereits in Folge 4 ausgeschieden)

Désirée Nick (bereits in Folge 3 ausgeschieden)

Bastian Yotta

Claudia Obert

Janine Pink

Carina Spack

Ennesto Monte (bereits in Folge 1 ausgeschieden)

Eva Benetatou (bereits in Folge 2 ausgeschieden)

Tobias Wegener

Matthias Mangiapane

Resigniert baut sie sich ein Matratzenlager im Wohnzimmer und versucht, da zur Ruhe zu kommen. Doch die Tränen fließen. Der einzige, der sie tröstet, ist Tobi. Doch auch das hält sie nicht mehr im Haus. Und so packt sie am nächsten Tag ohne ein Wort ihre Sachen und verschwindet.

Szenen lösen bei Désirée Nick „menschlichen Ekel" aus

Désirée Nick ist fassungslos. Sie habe in der Jugendstrafanstalt in Plötzensee als Jugendseelsorgerin gearbeitet. Das Gruppenverhalten in der aktuellen Folge erinnere sie an diese Zeit. Für Carina, Yotta und Mangiapane hat sie nur diese Worte übrig: „Kackbratze“, „hirnloser Honk“, „Schuhcremeschwuppe“. Das, was sie beobachten musste, habe bei ihr „menschlichen Ekel" ausgelöst.

Und sie geht noch weiter. Wie die anderen Yottas Beispiel gefolgt sind, das erinnere sie „an die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte". Das habe nichts mehr mit Debatte, Satire, Unterhaltung oder Kabarett zutun. Für sie war das schlichtweg „Mobbing in Reinkultur."

Das sagt Sat1 zu den Szenen

Und was sagt Sat1 dazu? Der Sender betont, dass während der gesamten Produktion Betreuer und Psychologen vor Ort waren. Zu Schaden gekommen sei niemand. „Wir schreiben den Promis nicht vor, wie sie sich als erwachsene Menschen zu verhalten haben."