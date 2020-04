„Promis unter Palmen“: Show endet bereits nach der 3. Folge – der traurige Grund

View this post on Instagram

Und hier wieder was zum Abkotzen, für alle die absolut gar nichts begriffen haben: its a Show, Dummies🤪You gotta go with the flow! Partytime💝 Ihr wolltet La Nick, ihr bekommt La Nick ℹ️➡️Werbung #desireenick #promisunterpalmen #PUP #dschungelcamp #rtl #sat1 #actriss #promisunterpalmen #show #entertainment #fashion #lifestyle #berlin #germany #author #tlc #dieletztediseuse #iamastar