Fluch oder Segen? Medienpsychologe mit deutlicher Meinung zu prominenten Kindern

Es ist ein Thema, bei dem sich seit Jahrzehnten die Geister scheiden. Sollte man als Person des öffentlichen Lebens auch seine Kinder zeigen? Hierzulande scheinen jedenfalls einige Promis kein Problem damit zu haben, dass ihr Nachwuchs vor den Augen der Öffentlichkeit groß werden.

Von Daniela Katzenberger über Verona Pooth bis hin zu Carmen und Robert Geiss: Zahlreiche Prominente präsentierten der Öffentlichkeit ihre Kinder schon im frühen Kindesalter. Im Interview mit unserer Redaktion klärt Medienpsychologe und Medienexperte Jo Groebel auf, warum das in den meisten Fällen keine gute Idee ist.

Medienexperte spricht Klartext

Zunächst stellt der Medienpsychologe klar, dass Promi-Kinder durch ihre Eltern auch Möglichkeiten eröffnet bekommen. „Öffentlichkeit schafft immer eine andere Art von Aufwachsen. Wenn das durch eigene kindliche Leistung geschieht, kann es förderlich sein. Dem Sohn von Verona Pooth, Diego, hat sogar den Sieg bei „Let’s Dance“ gebracht“, sagt Groebel.

„Als prominente Person kann man nahezu nicht vermeiden, dass ein Kind in der Öffentlichkeit landet. Allerdings gibt es auch sehr viele, die dagegen juristisch vorgehen und die Gesichter der Kinder auf Fotos verpixeln lassen und diese eben nicht noch aktiv vorzeigen“, gibt der Medienexperte zu bedenken.

„Trotz allem ist Öffentlichkeit aber immer mit dem Druck verbunden, beobachtet zu werden. Den sollte man den eigenen Kindern in der Regel ersparen, sie vor allem nicht vor anderen Kindern zu etwas Besonderem machen. Deshalb hält man sie erstmal besser aus der Öffentlichkeit raus“, stellt er abschließend klar.