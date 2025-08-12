„Prominent getrennt“ mit Serkan? So denkt Samira Yavuz

Klare Ansage von Reality-TV-Star Samira Yavuz (31)! In ihrem Podcast „Main Character Mode“ sprach die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin über ihre Zukunft im Fernsehen – und räumte gleich mit einem Gerücht auf: Mit ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) bei „Prominent getrennt“ einzuziehen, kommt für sie nicht infrage.

„Das wäre jetzt auch keine Option für mich, dass ich sage, ich gehe da mit Serkan rein“, stellte Samira klar. Sie habe einfach keine Lust, vor laufender Kamera private Themen mit ihm zu besprechen: „Ich finde, das reicht dann auch, wenn das zu Hause der Fall ist.“

Wäre „Prominent getrennt“ für sie eine Option?

Ganz auf TV will Samira trotzdem nicht verzichten. Im Gegenteil: Sie liebt Realityshows und hält sich künftige Projekte offen. Über „Prominent getrennt“ sagt sie sogar: „Ich liebe das. Die Produktion ist die gleiche, die auch ‚Das Sommerhaus der Stars‘ macht.“ Doch sie ist überzeugt: Sie und Serkan würden dort nicht das liefern, was die Zuschauer erwarten.

Seit ihrer Trennung muss sich Samira immer wieder anhören, das Ganze sei nur inszeniert, um ins nächste TV-Format zu rutschen. Diese Vorwürfe weist sie entschieden zurück. Welche Formate sie sich für die Zukunft vorstellen könnte, verrät sie in ihrem Podcast noch nicht.

