Zoff auf dem „Promihof“: „Mir fehlen bei dem Mann einfach die Worte“

Voll war es am Donnerstagabend (9. Oktober 2025) auf dem Gertrudenhof in Hürth. Der Markt, der sich in jedem Herbst ob seiner Vielzahl von Kürbissen zum absoluten Insta-Hotspot entwickelt, war zur Location für die Premierenfeier der neuen RTL-Zwei-Realityshow „Der Promihof“ geworden. Und wie das auf einem Hof so ist, schwelten auch bei den anwesenden Prominenten noch so kleine, interne Feuerchen im Kamin.

War doch direkt in Folge eins der heftige Streit zwischen den Kandidaten Cosimo Citiolo und Giulia Siegel zu sehen. Und der schien auch bei der feierlichen Premiere noch nicht vollends verraucht.

RTL Zwei feiert den Start des „Promihof“

„Mir fehlen bei dem Mann einfach die Worte. Mir fällt kein Euphemismus ein, um das zu beschreiben“, so die 50-jährige Münchnerin. Vor allem das Verhalten des DSDS-Kultkandidaten schien ihr übler aufgestoßen zu haben, als jeder Kuhfladen auf dem „Promihof“.

Zum einen wäre da das Ausziehen, das ja mittlerweile zum Markenzeichen des 43-Jährigen geworden ist. Aber auch noch etwas anderes störte Giulia. „Dieses nicht real zu sein, zu spielen, Sprache zu faken, das ist nicht meins. Ich mag reale Menschen, ich mag keine Menschen, die fake sind. Und das ist einfach komplettes Schauspiel“, so Siegel.

„Ich habe es wirklich genossen“

Doch trotz des Streits, die Erfahrung auf dem RTL-Zwei-„Promihof“ schien der DJane sehr gut gefallen zu haben. „Ich habe es dort geliebt, ich habe es wirklich genossen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, und habe auch, bis auf mit zwei Leuten, noch mit allen Kontakt. Es sind Freundschaften entstanden.“

Eine Urlaubsähnliche Erfahrung also. „Ich habe mit dem Esel am Ende einen Apfel von Maul zu Mund geteilt“, erinnert sich das Model. Ein bisschen Arbeit war aber dennoch dabei. „In der Früh ist es schon Arbeit, ich war mehr in der Küche und im Haus tätig. Habe dazu den Hühnerstall gemacht“, berichtet uns Giulia. Und alles andere sehe man dann in der neuen Sendung „Der Promihof“ ab dem 15. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder bereits vorab bei RTL Plus.