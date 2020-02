Bei „Promi Shopping Queen“ (VOX) lautet das Motto: Weiß ist heiß! Zeige, wie aufregend ein Outfit ganz in weiß sein kann!

„Promi Shopping Queen“ (VOX): Angelina Heger ganz in weiß – Fans stellen sich nur diese Frage

Bei „Promi Shopping Queen“ (VOX) kämpfen am Sonntagabend wieder drei Promi-Damen um die Fashion-Krone. Wer wird am Ende gewinnen? Das von Star-Designer Guido Maria Kretschmer vorgegebene Motto: „Weiß ist heiß! Zeige, wie aufregend ein Outfit ganz in weiß sein kann!“

Mit dabei sind Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger, Profi-Sportlerin und „Let's Dance“-Teilnehmerin Sabrina „Mocki“ Mockenhaupt und Ex-Frau von Bert Wollersheim, Sophia Vegas. Wer wird „Promi Shopping Queen“ (VOX) gewinnen?

„Promi Shopping Queen“ (VOX): Overall statt Chanel-Kostüm

Um den Sieg mit nach Hause nehmen, hat sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin Angelina Heger tatkräftige Unterstützung geholt: Ex-Bachelor Sebastian Pannek, wen auch sonst? Mit dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes geht sie auf große Shopping-Tour.

Doch ob er auch wirklich die beste Unterstützung ist, dürfte angezweifelt werden, rät er der 27-Jährigen doch tatsächlich zum Overall. In Größe L. Der erst einmal umgenäht werden muss. „Ist nicht ganz optimal für das erste Jahr in der Ausbildung zur Malerin und Lackiererin“, gibt Guido Maria Kretschmer seinen Senf dazu. „Oder vielleicht bei so einem Gas-, Wasser-, Scheiße-Unternehmen. Ach ne, die sind ja blau.“

-------------

Das ist Angelina Heger:

geboren am 4. Februar 1992 in Berlin

2014 nahm sie an „Der Bachelor“ mit Christian Tews teil und schaffte es ins Finale

2015 war sie im Dschungelcamp

im gleichen Jahr zog sie sich für den Playboy aus

2016 war sie mit Rocco Stark zusammen und zog ins „Sommerhaus der Stars“

im gleichen Jahr war sie mit Ex-Bachelor Leonard Freier zusammen

seit Sommer 2019 ist sie mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek zusammen

Ende 2019 verkündete sie ihre erste Schwangerschaft

-------------

+++ ARD: Heftige Kritik an Sender wegen Wetter-Berichterstattung – „Eklatant“ +++

Das schwarz-weiße Kostüm, das einem Teil der Luxusmarke Chanel ähnelt, hätte dem Münsteraner deutlich besser gefallen. Doch das ließ das Bachelor-Paar lieber links liegen. Ob der Overall am Ende die beste Entscheidung war?

---------------

Weitere News aus der TV-Welt:

„Tatort“ aus Dortmund: Verstörende Szene – Schauspieler hat dringende Warnung

„Schlag den Star“ (Pro7): Schwere Betrugsvorwürfe! Hat Frank Rosin zu unrecht gewonnen?

Top-Themen des Tages:

Michael Wendler und Laura Müller machen ernst: „Hiermit geben wir bekannt ...“

Sarah Lombardi: Irres Liebesgerücht! Hat sie sich in diesen Ex-Fußballprofi verguckt?

---------------

Angelina Heger klärt Fans auf: Die Produktion ...

Bei Instagram freut sich die Berlinerin auf die Ausstrahlung am Sonntagabend. Ihren Fans erzählt sie in ihrer Story, dass sie sich gleich auf dem Weg zum Frühstücken macht - heute gibt es nämlich mal Frühstück außerhalb des eigenen Hauses, nicht selbst gemacht - und am Abend mit ihrem Sebastian „Promi Shopping Queen“ im TV verfolgen wird.

Eine Sache stellt sie gleich klar, „weil das haben letztens schon welche kommentiert, wo denn der Babybauch ist“: Die Produktion der Folge fand bereits im Spätsommer des vergangenen Jahres statt - da gab es noch kein Baby.

Mittlerweile befindet sich das TV-Sternchen schon im sechsten Monat. Lange dauert es nicht mehr, bis es das erste Bachelor-Baby gibt.

„Promi Shopping Queen“ läuft am Sonntag, 02.02.2020, um 20.15 Uhr bei VOX.