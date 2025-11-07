„Möchte sofort hier raus!“: Kandidatin verlässt abrupt „Promi Büßen“

Drama, Tränen und ein Abgang mit Knall – schon früh in der neuen Staffel von „Das große Promi Büßen“ überschlagen sich die Ereignisse. Kaum hat die Reality-Truppe ihre Zelte im TV-Camp aufgeschlagen, fliegen auch schon die Fetzen. Auslöser: Ein altbekannter Zickenkrieg zwischen Ex-„GNTM“-Model Linda Braunberger und Reality-Star Bellydah Venosta.

Was zunächst nach harmlosen Spitzen aussieht, wird schnell bitterernst. Denn die beiden Frauen verbindet eine lange Fehde und ein gemeinsamer Ex. Bellydah hatte sich 2024 bei „Germany Shore“ in Jermaine Diallo verguckt. Nach kurzer Romanze servierte der sie eiskalt ab und ist heute mit Linda zusammen. Seitdem tobt der Kampf um verletzte Egos und alte Wunden.

Alte Rivalinnen treffen sich bei „Promi Büßen“

Im „Promi Büßen“ flammt der Streit neu auf. Schon beim Einzug lassen die Rivalinnen kein gutes Haar aneinander. Richtig eskaliert es jedoch in der „Runde der Schande.“ Dort konfrontiert Olivia Jones Linda mit fiesen Aussagen über Bellydah. Unter Tränen verteidigt sich Linda: „Wenn ein Mensch mich scheiße behandelt, obwohl sie mich nicht kennt, finde ich das einfach nur asozial.“

Kurzzeitig scheint die Stimmung zu kippen. Als Linda später über den Krebstod ihres Vaters spricht, zeigt sich Bellydah ungewohnt mitfühlend. „Ich lass die Lady heute mal in Ruhe“, sagt sie leise. Doch Frieden? Fehlanzeige. Nur einen Tag später bricht im Camp von „Das große Promi Büßen“ erneut der Streit aus.

Wortgefecht beim „Promi Büßen“ eskaliert

„Du bist genau wie ich“, schleudert Bellydah ihrer Rivalin entgegen. „Klar, du twerkst nicht rum und ziehst dich vielleicht nicht so billig an wie ich. Aber du datest gleich wie ich, die gleichen Kraftausdrücke …“ Linda kontert wütend: „Du hast mich überall beleidigt. Weil ich mit Jermaine zusammen bin? Ist schon eklig genug, dass er was mit dir hatte.“

Bellydah legt noch einen drauf: „Er hat echt eklige Sachen mit mir gemacht.“ Als sie weiter intime Details über Jermaine ausplaudert, reicht es Linda endgültig.

Mehr Themen und News:

Für Linda ist danach Schluss. Im Sprechzimmer erklärt sie: „Ich möchte sofort hier raus! Ich breche ab.“ Weder das gute Zureden der Mitbewohner noch das Bitten der Produktion können sie umstimmen. Damit endet ihre Teilnahme bei „Das große Promi Büßen“ mit Tränen und einem Abgang, über den Reality-Deutschland wohl noch lange reden wird.