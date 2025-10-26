Liebes-Aus! Nach „Promi Big Brother“ scheitert die Beziehung

Erst die Pause, jetzt das Aus. Reality-Sternchen Pinar Sevim (38) verkündet nun die Trennung von ihrem Freund David. Und die scheint endgültig! Schon vor dem Start von „Promi Big Brother“ Anfang Oktober kriselte es zwischen den beiden. Es herrschte Streit, Funkstille, dann eine Beziehungspause. Doch die hat offenbar nichts mehr gerettet.

Gegenüber „Promiflash“ bestätigte Pinar jetzt: „David und ich sind nicht mehr zusammen.“ Leicht fiel ihr das Statement aber nicht. Sie erklärte weiter, dass ihr dieser Schritt weh tue und sie Zeit brauche, um alles zu verarbeiten.

„Promi Big Brother“-Star wieder Single

Im TV-Container hatte Pinar bereits offen über ihre Beziehung gesprochen. Immer wieder machte sie deutlich, wie sehr sie die Situation belastet. Dabei hatte der Reality-Star Angst, dass David die Pause als endgültiges Ende sehen könnte. Und genau das ist jetzt eingetreten.

Auf ihrem privaten Instagram-Profil bat sie ihre Fans darum, keine weiteren Fragen zur Trennung zu stellen. Sie wolle sich erstmal sammeln und zur Ruhe kommen. Die quirlige Brünette wurde vor allem durch ihre Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ bekannt. Aktuell ist Pinar bei RTLzwei in dem Format „Der Promihof“ zu sehen.

Bei „Promi Big Brother“ reichte es für sie immerhin für Platz 13. Dabei zählte sie mit ihrer offenen Art und emotionalen Momenten zu den auffälligeren Kandidatinnen der Staffel.

Die Krone sicherte sich am Ende Schauspieler und Reality-Star Jimi Blue Ochsenknecht (32). Platz zwei ging an Designer Harald Glööckler (60), Dritter wurde TV-Kommissar Michael Naseband (60).