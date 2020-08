„Promi Big Brother“ (Sat.1): Jetzt droht Gewinner Werner Hansch DAS

Bei „Promi Big Brother“ wurde Werner Hansch am Freitagabend zum Sieger gekrönt. Mit einer Plastikkrone und einem Koffer mit 100.000 Euro grinst der 82-Jährige fröhlich in die Kamera.

Doch lange konnte sich der „Promi Big Brother“-Sieger nicht über seinen Gewinn freuen, denn kurz nach der Liveshow wurde in der Vergangenheit von Werner Hansch gewühlt – und die soll ihn bis heute verfolgen.

„Promi Big Brother“-Sieger Werner Hansch steckt in großen Problemen

Mit seinen 82 Jahren ist Werner Hansch weltweit der älteste Sieger einer Reality-TV-Show. Der Sportreporter hat in seinem Leben also schon so einiges erlebt. Wie sich jetzt herausstellt, soll der „Promi Big Brother“-Gewinner auch einige dunkle Kapitel geschrieben haben.

Werner Hansch gewinnt 100.000 Euro im TV. Foto: picture alliance/dpa

Die Dortmunder Staatsanwalt soll den Reporter angeklagt haben. Kurz nach seinem TV-Sieg wartet also nun das Gericht auf Werner Hansch. Es handle sich um „Betrugsverdacht in sechs Fällen“, wie Staatsanwalt Henner Kruse gegenüber „t-online.de“ erklärt.

Das ist Werner Hansch:

Werner Hansch wurde am 16. August 1938 in Recklinghausen geboren

Von 1972 bis 1976 studierte er an der Ruhr-Universität Bochum die Fächer Soziologie und Politikwissenschaften

Im Jahr 1973 vertrat er spontan den verhinderten Stadionsprecher des FC Schalke 04 und wurde anschließend dessen Nachfolger

Für den WDR, die ARD und Sat.1 war Werner Hansch schließlich als Sportreporter tätig

Zudem ist er durch die Videospielserie „FIFA“ bekannt, da er auch dort als Kommentator zu hören ist

Werner Hansch: Schuldenberg von 34.500 Euro

Werner Hansch ist seit Freitag 100.000 Euro reicher, ob er damit seinen Schuldenberg bewältigen kann? Darüber würde sich vor allem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach freuen, denn dieser lieh Werner vor einigen Jahren 5.000 Euro. Das Geld sah der Politiker nie wieder, weshalb er den Sportkommentator 2019 anzeigte.

Werner Hansch und Wolfgang Bosbach bei der Verleihung des Steiger-Awards 2017. Foto: imago images

Die Anklage wegen Betrugs besteht, da Werner Hansch die Bereitschaft seiner Rückzahlung an die Gläubiger gefälscht haben soll. Der Schaden der vergangenen Jahre belaufe sich inzwischen auf 34.500 Euro.

DAS hält Wolfgang Bosbach inzwischen von Werner Hansch

Ob nun eine Hauptklage gegen Werner Hansch erhoben wird, soll das Gericht entscheiden. Der 82-Jährige zeigt sich pflichtbewusst. Gegenüber „Bild“ sagt er: „Ich werde meine Hose dort komplett senken.“

Was Wolfgang Bosbach inzwischen von Werner Hanschs Verhalten hält, liest du hier.