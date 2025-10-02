„Promi Big Brother“ bestätigt neue Kandidaten – „Dschungelcamp“-Star kehrt nach zehn Jahren zurück

„Promi Big Brother“ öffnet seine Türen und bald ziehen die Stars wieder ein. Nachdem bereits schrittweise Kandidaten verkündet wurde, hat Sat.1 nun die nächsten Bewohner der 13. Staffel offiziell bestätigt. Damit nimmt das Rätselraten um Deutschlands wohl härteste TV-WG weiter Fahrt auf.

Neu dabei sind gleich zwei ganz besondere Persönlichkeiten: Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikone Harald Glööckler ziehen in das nagelneue Haus des großen Bruders ein und sorgen schon jetzt für jede Menge Gesprächsstoff.

Diese Kombination könnte durchaus knallen: Désirée Nick und Harald Glööckler mischen „Promi Big Brother“ auf. Harald Glööckler ist als Modedesigner und TV-Persönlichkeit eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft. Was er für „Promi Big Brother“ mitbringt, fasst er in der Sat.1-Pressemitteilung so zusammen:

„Ich bringe mich selbst mit – das sollte doch mehr als genug sein. Ich möchte einfach eine gute Zeit haben. Man sollte sich im Vorfeld immer im Klaren sein, auf was man sich einlässt und sich dann darauf einlassen.“ Désirée Nick hingegen kennt sich bereits bestens aus – denn die Promi-Dame zog schon einmal in die Show ein.

Désirée Nick zieht erneut bei „Promi Big Brother“ ein

Désirée Nick kehrt als erster Promi überhaupt zum zweiten Mal in das „Promi Big Brother“-Haus zurück. Warum sie sich genau zehn Jahre nach ihrem ersten Einzug erneut der Herausforderung stellt, erklärt sie so: „Das älteste ‚Playboy‘-Covergirl Europas wird damit nun auch zum bestbezahlten Reality-Star aller Zeiten. Diese beiden Superlative passen doch gut zueinander.“

Die 69-Jährige wurde 2004 als Dschungelkönigin einem Millionenpublikum bekannt, zog 2015 erstmals in das „Promi Big Brother“-Haus ein und erreichte sogar das Halbfinale.

++ auch interessant: „Promi Big Brother“ 2025: Sat.1 enthüllt neue Kandidaten – auch ein Ex-Dschungelkönig ist dabei ++

Den 24/7-Livestream gibt es schon ab Samstag, 4. Oktober 2025, um 15:00 Uhr auf Joyn, direkt mit den ersten Einzügen.

Mehr Themen und News:

Diese Promis ziehen neben Harald Glööckler und Désirée Nick außerdem ein: