Unvergessen! DIESE TV-Legende eröffnete einst das „Promi Big Brother“-Abenteuer

Es ist wieder soweit! Am Montag (6. Oktober) startet bei Sat.1 die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Zwei Wochen voller Nervenkitzel, Tränen und Trash-TV vom Feinsten. Doch wer erinnert sich eigentlich noch an die allererste Kandidatin, die jemals in den berühmten Container einzog? Wir klären auf.

Zurück ins Jahr 2013. Damals wagte Sat.1 das große Experiment. Nach Jahren auf RTL II holte der Sender das Kultformat zurück, dieses Mal mit Stars statt Normalos. Zwölf Promis zogen am 13. September 2013 in das neue Haus ein. Mit dabei waren echte TV-Größen wie David Hasselhoff, Jenny Elvers, Lucy Diakovska, Manuel Charr, Martin Semmelrogge und viele mehr. Moderiert wurde das Spektakel damals noch von Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn.

„Promi Big Brother“: Mit IHR fing alles an

Dabei gehörte die Ehre des allerersten Einzugs einer echten TV-Legende: Marijke Amado! Die niederländische Moderatorin, bekannt aus der legendären „Mini Playback Show“, durfte als Erste ins Haus. Doch sie kam nicht allein. Ihr Hund Jottum trottete treu neben ihr her, und sorgte für einen tierischen Einstand.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele prägende Worte nach dem Einzug gab es nicht, aber dafür viel Staunen. „Schau mal, Jottum!“, rief sie begeistert, während sie das Haus erkundete. Die Premiere-Staffel hatte es in sich. Es gab internationalen Glamour mit Pamela Anderson, einen handfesten Kuss-Skandal zwischen Boxer Manuel Charr und Reality-Star Georgina Fleur und jede Menge Streit. Legendär war vor allem der Zoff zwischen Marijke und dem ehemaligen „Berlin Tag & Nacht“-Darsteller Jan Leyk.

+++ Promi Big Brother: Die ersten Bilder aus dem Haus – Stars müssen in Rohbau leben +++

Am Ende holte sich Jenny Elvers die Krone. Sie wurde die erste Gewinnerin von „Promi Big Brother“ und setzte damit den Startschuss für ein TV-Phänomen, das bis heute läuft. Jetzt, elf Jahre später, geht die Show bereits in die 13. Runde.

Sat.1 zeigt die neue Staffel „Promi Big Brother“ täglich ab dem 6. Oktober.