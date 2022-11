„Promi Big Brother“-Zuschauer haben die Schnauze voll: „Einschaltquoten dürfen nicht über Moral gehen“

Sie schießt sich immer weiter ins Abseits. Nachdem „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina bereits in Folge 1 übel aufgefallen war, knüpft sie in der zweiten Ausgabe der Sat.1-Realityshow nahtlos an das Geschehene an.

Rückblick: Weil Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance sich geweigert hatte, die von „Promi Big Brother“ geforderten Second-Hand-Klamotten anzuziehen, giftete die Essenerin Walentina Doronina gegen den Social-Media-Star. Er erinnere sie an den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Zeitweise redete sie Fragrance sogar mit den Namen des Killers an. Eine widerliche verbale Entgleisung, bei der es die 22-Jährige aber nicht beließ.

„Promi Big Brother“: Mobbingvorwürfe gegen Walentina

Als in Folge 2 Jeremy Fragrance zusammen mit Jay Khan und Sam Dylan bei der Zubereitung der Speisen half, giftete Doronina: „Jeremy hör, auf das Essen anzufassen, was ich esse.“ Er mache doch nichts damit, sprang Jay Khan in die Bresche. Doch das interessierte Walentina herzlich wenig. „Ich find’s ugly. Ich esse das sonst nicht. Er soll es einfach lassen. Ich finde den Typen eklig“, giftet die Essenerin im Beisein von Jeremy Fragrance. Und weiter: „Wenn er tot umfällt, soll er tot umfallen. Er ist ein provokantes Arschloch.“

In ihren Hasstiraden ließ sich Walentina nicht einmal von ihren Mitbewohnern Jay Khan und Sam Dylan aufhalten, die ihr klarmachen wollten, dass ihre Aussagen „unmenschlich“ (Jay Khan) seien und jeder eine „zweite Chance“ (Sam Dylan) verdient habe.

Und auch bei den Fans kamen die Worte der 22-Jährigen alles andere als gut an. „Walentina sofort wegen Mobbing rausschmeißen! Einschaltquoten dürfen nicht über Moral gehen. Und im Moment unterstützt Sat.1 Mobbing“, fordert beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Walentina gehört direkt aus den Haus entfernt, und so ein Rausschmiss muss auch nicht mit einer weiteren Show zelebriert werden. Raus mit ihr und dann sollte eine Stellungnahme erfolgen. Von so einem Verhalten muss man sich sofort distanzieren und eben auch komplett von Walentina.“ Und eine weitere schreibt: „Walentina gehört raus. So ein Verhalten ist ekelhaft und nicht akzeptabel.“

Von den Moderatoren der Show hieß es nach den beschriebenen Szenen nur: „Auf jeden Fall zwei krasse Charaktere, die da aufeinander treffen.“ Naja …