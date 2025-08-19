„Promi Big Brother“: Warum SIE große Chancen auf den Sieg hat

Jetzt ist es raus und offiziell bestätigt! Am 18. August ließ Sat.1 die Bombe platzen: Sarah-Jane Wollny wird bei „Promi Big Brother“ einziehen. Für sie ist es ein Schritt, der Mut erfordert.

Denn klar ist: Das Reality-Format gilt als eine der härtesten Herausforderungen im deutschen Fernsehen. Rund um die Uhr von Kameras begleitet, fremde Menschen, ungewohnte Umgebungen und kaum Rückzugsorte. Das Leben im Container bringt selbst erfahrene TV-Größen an ihre Grenzen.

Doch Sarah-Jane möchte sich dieser Challenge ehrgeizig stellen. Ein Detail könnte den Unterschied machen: So war ihre Mutter Silvia im Jahr 2018 selbst „Promi Big Brother“-Teilnehmerin und erkämpfte sich den Titel sowie das satte Preisgeld von 100.000 Euro.

„Promi Big Brother“: Sarah-Jane könnte profitieren

Damals sorgte Silvia mit einer speziellen Vorbereitungstaktik für Aufsehen. So erklärte sie vor ihrem Einzug im Sat.1-Interview: „Ich bereite mich so darauf vor, als würde ich 14 Tage in Urlaub fahren – so werde ich auch meinen Koffer packen, ob das jetzt Sonnencreme oder ein Handtuch ist.“

War es diese Gelassenheit und Unbekümmertheit, die sie zum „Promi Big Brother“-Sieg führte? Ungewiss. Klar ist: Silvia eroberte einst mit ihrer unterhaltsamen, authentischen und ehrlichen Art die Herzen der Sat.1-Zuschauer.

Die Wollny-Tochter möchte sich beweisen

Vielleicht ist es genau diese Mischung, die auch ihrer Tochter Sarah-Jane zum Erfolg verhelfen kann. Die 25-Jährige hat jedenfalls den besten Expertenrat an ihrer Seite. Mama Silvia weiß, wie man sich in Extremsituationen behauptet. Zudem wird sie ihr sicher den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben.

Und Sarah-Jane? Die zeigt sich kurz vor dem Einzug noch etwas nervös, aber auch fokussiert, voller Ehrgeiz und Kampfgeist. Ihr Wunsch ist klar: „Dass die Leute mich nicht mehr als dumme, naive Maus, sondern als starke, selbstbewusste Frau sehen.“

Wie weit sie es im Haus wirklich schafft, wird sich ab Montag (6. Oktober) bei Sat.1 zeigen. Doch eines steht schon jetzt fest: Sarah-Jane ist bereit, sich zu beweisen!