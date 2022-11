„Promi Big Brother“: Sat.1 macht es offiziell – SIE sind dabei

Wie vor jeder Staffel brodelte auch diesmal die Gerüchteküche bei „Promi Big Brother“ ordentlich: Welche Promis ziehen in den legendären Container? Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Zumindest die ersten sechs Kandidaten stehen fest.

Wie Sat. 1 bekannt gab, sind Doreen Steinert, Jennifer Iglesias, Jörg Knör, Menderes, Rainer Gottwald und Micaela Schäfer mit am Start bei „Promi Big Brother“ 2022. Und allzu lange müssen die Fans auch nicht mehr warten, um die sechs prominenten Damen und Herren in Action zu sehen. Der Startschuss für die Sendung ist bereits am Freitag, 18. November.

„Promi Big Brother“: Sido-Ex gibt sich die Ehre

Kandidatin Doreen Steinert wurde als Mitglied der Band „Nu Pagadi“ bekannt. Außerdem führte sie eine Beziehung mit Rap-Star Sido. Und auch Jennifer Iglesias sorgte mit ihrem Liebesleben bereits für Gesprächsstoff: Im Frühjahr 2022 war sie Kandidatin bei der RTL2-Kuppelshow „Love Island“, verliebte sich vor laufender Kamera in Nico. Die beiden gewannen die Show.

Jörg Knör zählt den erfolgreichsten Star-Parodisten und hat schon Inge Meysel und Udo Lindenberg parodiert. Mit eigenen Shows und einem Bühnenprogramm tourt er seit Jahren durch die TV-Landschaft und Deutschland.

„Promi Big Brother“: DSDS-Dauerbrenner ist dabei

Auch, wenn er DSDS nie gewonnen hat, dürfte er wohl mit der bekannteste Kandidat aller Zeiten sein: Menderes trat Staffel für Staffel bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf, probierte es immer wieder – bis er es in den Recall schaffte. Zudem nahm er am Dschungelcamp teil – und holte sich die Krone!

Als Erotikmodel und „NacktDJane“ hat sich Micaela Schäfer einen Namen gemacht. Sie nahm zudem auch an der ersten Staffel von GNTM teil, tingelte danach durch die Reality-TV-Formate. Jetzt ist ihr nächster Halt also der „Promi Big Brother“ Container.

Weitere Nachrichten:

„Promi Big Brother“: Kickbox-Weltmeister mit an Bord

Ebenfalls mit dabei ist Rainer Gottwald. Er war nicht nur Weltmeister im Kickboxen 1986, sondern übernahm auch die Box-Promotion unter anderem für Regina Halmich. Man darf gespannt sein, welche weiteren Kandidaten Sat.1 aus dem Hut zaubert.