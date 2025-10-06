Überraschung: Weiterer „Promi Big Brother“-Teilnehmer enthüllt!

Am ersten Tag des Sat.1– Reality-Formats „Promi Big Brother“ erwartete die Zuschauer und Teilnehmer eine echte Überraschung: Jimi Blue Ochsenknecht nimmt sich der packenden TV-Challenge an. Am 6. Oktober wird er abends live einziehen.

Der Schauspieler fiebert seiner Teilnahme entgegen und erklärt laut einer Pressemitteilung von Sat. 1: „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem.“

„Promi Big Brother“: Jimi Blue Ochsenknecht fühlt sich bereit

Jimi Blue Ochsenknecht denkt dabei an seine Gefängniszeit im Sommer 2025 zurück. Er war im Juni am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Der Grund? Eine unbezahlte Hotelrechnung.

Nach Aufenthalten in deutschen Justizvollzuganstalten wurde er nach Österreich gebracht, wo das Verfahren gegen eine Geldzahlung eingestellt wurde. Diese belastende Zeit hat Jimi Blue Ochsenknecht nun hinter sich gelassen.

Nun wagt er sich an das renommiere „Promi Big Brother“-TV-Experiment. Kameras, enges Zusammenleben mit unbekannten Menschen und anstrengende Herausforderungen. Ganz offen erklärt Jimi Blue Ochsenknecht, dass er ein wenig Respekt vor der ständigen Überwachung und dem Zusammenleben mit wildfremden Menschen hat.

„Es wird eine superspannende Erfahrung und ein Experiment“

Dennoch ist er vorfreudig und voller Neugier. Er bezeichnet die Zeit als eine superspannende Erfahrung und ein Experiment. Mit dem Einzug in den TV-Knast nimmt Jimi Blue nun den nächsten Reality-Schritt. Verzichten auf Luxusartikel? Für ihn überhaupt kein Problem. Er erklärt: „Luxus habe ich theoretisch jeden Tag. Verzichten wäre also mal angebracht.“

Erst kürzlich wurde zudem bekannt, dass er zusammen mit Ex-Partnerin Yeliz Koc ein gemeinsames Format dreht. Seit Mitte September stehen die beiden für Sky vor der Kamera und geben Einblicke in ihr abwechslungsreiches Leben mit Tochter Snow.

Bei „Promi Big Brother“ trifft er auf eine bunte Mischung an TV-Stars. So sind neben ihm unter anderem Modedesigner Harald Glööckler, Ex-Bachelor Andrej Mangold, RTL Zwei-Gesicht Sarah-Jane Wollny und Sänger Marc Terenzi dabei.