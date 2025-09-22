Überraschung bei „Promi Big Brother“: Schlagerstar wagt Reality-Debüt

Die deutsche Musikszene kennt den Namen Petry seit Jahrzehnten. Wolfgang Petry füllte Stadien und schuf Hymnen, die noch heute auf Partys laufen. Sein Sohn Achim hat längst in die Fußstapfen des Vaters gesetzt. Er singt die bekannten Hits auf Tourneen und sorgt damit für nostalgische Stimmung bei den Fans. Nun überrascht er mit einem Schritt, den viele nicht erwartet haben.

Der 51-Jährige wagt sich erstmals ins Reality-TV. Ab dem 6. Oktober ist Achim Petry als Kandidat bei Promi Big Brother dabei. Das kündigte die Produktion auf dem offiziellen Instagram-Kanal an. Für Petry bedeutet das einen ganz neuen Karriereabschnitt. Bisher stand er nur auf der Bühne, nun lebt er rund um die Uhr unter Kamerabeobachtung. Für Fans bietet das einen spannenden Einblick in die private Seite des Sängers.

TV-Hammer bei „Promi Big Brother“

Neben ihm ziehen noch weitere bekannte Gesichter in den Container ein. Christina Dimitriou, die durch Formate wie „Temptation Island“ bekannt wurde, kehrt nach einer Babypause zurück. Sie schrieb auf Instagram: „Macht euch gefasst. Christina ist zurück.“ Für ihre Fans ist das eine klare Ansage, dass sie wieder für Schlagzeilen sorgen will.

Auch Michael Naseband gehört zum Cast. Er war lange als TV-Detektiv in der Reihe „K11“ zu sehen. Nun will er bei Promi Big Brother zeigen, dass er nicht nur Ganoven jagen kann. „Diesmal geht es um den Sieg“, heißt es auf seinem Vorstellungsfoto. Naseband bringt damit eine neue Dynamik ins Haus.

Mit Laura Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, ist auch frischer Reality-Nachwuchs dabei. Die 29-Jährige sammelte erste Erfahrungen bei „Love Island“. Nun möchte sie beweisen, dass sie auch in einem Langzeitformat bestehen kann.

