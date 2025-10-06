„Promi Big Brother“-Stars machen ADHS-Erkrankung zum Thema – „Bei mir ist Kirmes im Kopf“

Beim Sat.1-Realityformat „Promi Big Brother“ wird es direkt spannend. Marc Terenzi spricht über seine ADHS und erklärt, warum er auf Medikamente verzichtet.

Am Samstag (4. Oktober) sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Im 24-Stunden-Livestream auf Joyn sind Fans hautnah dabei. Während die Kandidaten sich näher kennenlernen, finden Marc Terenzi und Doreen Dietel sofort eine Gemeinsamkeit. Beide TV-Stars leben mit ADHS. Somit wird es sofort zum Gesprächsthema.

„Promi Big Brother“: ADHS-Thema im Fokus

Marc spricht mit Pinar über seine Diagnose. Er verrät, dass es in seinem Kopf manchmal chaotisch ist. Er hat Angst, dass Medikamente sein Wesen verändern. „Ich habe Angst, dass sie meine Persönlichkeit wegnehmen“, sagt Marc.

Er sieht ADHS positiv, weil es ihn kreativer macht. Dann zieht Doreen Dietel ein und es stellt sich heraus, dass auch sie ADHS hat. „Bei mir ist Kirmes im Kopf“, verrät sie, nach einem „Focus“-Bericht.

Pläne und Ideen im Reality-Format

Marc und Doreen tauschen sich über ihre Erfahrungen mit ADHS aus. Pinar glaubt nicht, selbst betroffen zu sein. „Ich bin einfach zu faul dafür“, sagt sie lachend. Die ADHS-Verbindung bringt Marc auf eine Geschäftsidee.

Er sieht eine Vertrauensbasis zwischen sich und Doreen. Er schlägt vor, dass Doreen in seiner Eisdiele Kaiserschmarrn serviert. Er hat nämlich ein Eisdielen-Franchise auf Mallorca gegründet. Ob es bald Kaiserschmarrn in seinem Laden geben wird? Wird er Doreen für sein Geschäft begeistern können?

Ab dem 6. Oktober 2025 läuft die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Sie wird außerdem bei Joyn ausgestrahlt.