Leyla Heiter mit kryptischer Ankündigung – „Ich werde hinfliegen und weinen“

Karrierewechsel, Baby-Planung oder ein Neustart im Ausland? Die ehemalige „Promi Big Brother“-Gewinnerin Leyla Heiter (29) sorgt auf Instagram mit einer rätselhaften Botschaft für Aufsehen. In einer nächtlichen Story spricht sie nun über große Veränderungen…

„Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich merke, es muss sich einfach was ändern und ich muss jetzt einfach Entscheidungen treffen“, so die Frankfurterin in einem keinen „Deep Talk“ mit ihren Followern am Montagabend (20. Oktober). „Ich werde vermutlich bei dieser Veränderung des Öfteren mal hinfliegen und weinen“, ist sich der Reality-Star sicher.

Was steckt hinter Leyla Heiters Ankündigung?

„Ihr werdet das nicht von heute auf morgen sehen, aber es wird auf jeden Fall einige große Veränderungen geben. Step by step werde ich euch natürlich auch daran teilhaben lassen“, erklärt sie weiter. Leyla will allem Anschein nach ihr Leben umkrempeln. Wohin die Reise geht, verrät sie allerdings nicht.

+++ Auch für dich spannend: Mike Heiter packt über Hochzeitsnacht aus – „Heute noch ein Baby machen“ +++

In der Vergangenheit sprach Leyla immer wieder davon, irgendwann einen eigenen Dönerladen eröffnen zu wollen. Ob sie diese Idee jetzt in die Tat umsetzt? „Egal, an welchem Punkt ihr gerade seid, ihr könnt alles verändern“, ermutigt die Influencerin ihre Fans. „Hört niemals auf, an eure Träume zu glauben! Ihr könnt wirklich alles schaffen.“ Dabei macht sie deutlich, dass man sich manchmal von Dingen trennen müsse, „auch wenn es weh tut“.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei schiebt Leyla den Gerüchten um eine Liebeskrise sofort einen Riegel vor. „Ach so, bevor ich es vergesse – diese Veränderungen haben nichts mit mir und Mike zu tun“, stellt sie klar. „Bevor es wieder irgendwelche Spekulationen gibt: Zwischen uns ist alles gut.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Mit Ehemann Mike Heiter (33) ist sie seit Juni 2025 verheiratet. Erst im Sommer teilte das Paar verliebte Urlaubsfotos, wirkte vertraut wie nie.