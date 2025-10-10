Aufruf bei „Promi Big Brother“ rührt zu Tränen – „Ermittlungsauftrag“

Es sollte eigentlich ein schöner Tag werden, aber ausgerechnet an ihrem 30. Geburtstag flossen bei „Promi Big Brother“ die Tränen. Influencerin Laura Blond feierte im Container mit ihren Mitbewohnern, darunter Ex-Kommissar Michael Naseband. Zwischen Kuchen und Glückwünschen öffnete sich die hübsche Blondine plötzlich und erzählte von ihrer tragischen Familiengeschichte.

Schon ihre Geburt war offenbar unerwünscht. Unter Tränen erzählte der Reality-Star, dass ihr „Erzeuger“ nie ein Kind wollte und von ihrer Mutter verlangt habe, abzutreiben. Sie habe ihn später einmal kennengelernt. Doch das Treffen endete ernüchternd. „Wir hatten keine Gemeinsamkeiten. Es ging ihm nur darum: ‘Auf welche Schule gehst du, wie sind deine Noten, was willst du später mal machen.‘ Das war so oberflächlich.“

„Promi Big Brother“-Kandidatin: „Ich hoffe, dass du dich meldest“

Die Geschichte nahm noch eine Wendung. Vor 13 Jahren erfuhr Laura, dass sie eine Halbschwester hat, ein Mädchen namens Marie. „Ich hab mich so unnormal gefreut!“, erzählte sie. „Ich habe ihr zum Geburtstag, Weihnachten oder Ostern immer Pakete gemacht, am Anfang mit Schnullern. Ich habe immer einen Brief dazugelegt mit einem Bild von mir, dass sie weiß, dass sie eine Halbschwester hat und dass ich an sie denke. Aber es kam nie was zurück.“

+++ „Promi Big Brother“: Verena Kerth wütet gegen Sat.1 – jetzt reagiert der Sender +++

Eine Antwort kam allerdings nie. „Das macht mich traurig. Ich hoffe einfach, dass ich sie irgendwann kennenlerne“, sagte Laura mit brüchiger Stimme. Dann wandte sie sich direkt in die Kamera: „Marie, wenn du das hier sehen solltest, ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich existiere. Ich hoffe, dass du dich meldest und dass wir uns mal sehen können.“ Ein Moment, der selbst den harten Kerl Michael Naseband sichtlich rührte.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Da fang ich gleich mit an zu heulen! Ich glaube, jeder hat so ein emotionales Thema in seinem Leben“, gab der Ex-Kriminalkommissar zu. „Big Brother, das ist mal ein Ermittlungsauftrag. Ich könnte die Ermittlung übernehmen, aber ich habe gerade keine Zeit.“

Ob die Botschaft ihre Schwester tatsächlich erreicht, bleibt vorerst unklar.