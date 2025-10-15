„Promi Big Brother“-Star mit Schock-Geständnis: „Mein Vater hat mich misshandelt“

Im „Promi Big Brother“-Haus zeigt sich Karina Kipp (42) als Sonnenschein. Auf TikTok begeistert die Influencerin Millionen mit Rezepten und Lebensfreude. Doch hinter der positiven Fassade steckt eine Geschichte, die unter die Haut geht.

In einer emotionalen Runde mit Sarah-Jane Wollny offenbart die Influencerin ihre düstere Kindheit. Die gebürtige Lettin wuchs unter ärmlichen Bedingungen auf und unter Gewalt. „Als ich zehn Jahre alt war, hat mein Vater angefangen, mich zu misshandeln und zu foltern“, erzählt sie mit zitternder Stimme. Worte der Zuneigung wie ein „Ich liebe dich“ habe sie nie gehört.

Horror-Geständnis bei „Promi Big Brother“

Schon kurz nach ihrem Einzug in den Container hatte Karina offenbart: „Mein Vater hat meinen Bruder und mich misshandelt. Er hat mich geschlagen, in einen Schrank gesperrt, dabei gelacht – stundenlang.“ Ihr Bruder sei schon im Alter von drei Jahren Opfer geworden. „Ich habe seine Schreie gehört, während ich im anderen Zimmer auf meine Folter gewartet habe.“

Später verließ der Vater die Familie plötzlich und spurlos. Karina, ihre Mutter und ihr Bruder kämpften ums Überleben. In Lettland verkauften sie zeitweise auf der Straße, um Essen zu bekommen. Die Gewalt und Armut hinterließen Spuren. Als Jugendliche suchte Karina Halt bei falschen Freunden und trank viel Alkohol. „In diesem Rausch habe ich mich eines Abends in ein anderes Auto gesetzt. Aber ich wusste nicht, dass ich meinen Vergewaltiger treffen würde“, berichtet sie.

Karina: „Ich habe alle Männer gehasst“

Sie wurde schwanger und ließ auf Drängen ihrer Mutter das Kind abtreiben. „Das hat mich in schwere Depressionen gestürzt. Ich habe alle Männer auf dieser Welt gehasst.“ Erst Jahre später fand sie ihr Glück.

Mit 21 lernte Karina ihren Mann Jürgen kennen, zog 2002 nach Deutschland und wurde Mutter von drei Kindern. Heute lebt sie im Münsterland. „Ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich noch Kinder habe“, sagt sie. Ihr neues Leben und der Erfolg auf TikTok gaben ihr Kraft.

Während der Corona-Pandemie begann sie, Kochvideos zu drehen. Mittlerweile folgen ihr über 8,5 Millionen Menschen!



