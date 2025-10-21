Nach „Promi Big Brother“-Sieg – so verprasst Jimi Blue jetzt nun die 100.000 Euro

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat nicht Deutschlands härtesten TV-Knast überlebt, sondern auch gewonnen. Nach drei Wochen Container, Tränen und Chaos kassierte der Schauspieler stolze 100.000 Euro Preisgeld. Dabei verrät der Schauspieler nun, was er mit der dicken Summe plant.

„Nur dank euch habe ich gewonnen!“, jubelte Jimi Blue in seiner Instagram-Story. „Ich bin so dankbar für so eine tolle Community und Familie.“ Im Kölner Studio feierten ihn Mama Natascha Ochsenknecht (61) und Ex-Freundin Yeliz Koc (31) mit Freudentränen.

Jimi Blue Ochsenknecht träumt vom Eigenheim

Anstatt das Geld für Luxusgüter rauszuhauen, hat Jimi Blue große Pläne: Er will ein Haus bauen. Nicht nur für sich, sondern vor allem für seine Tochter Snow (4) und sogar für Yeliz. „Sie darf gerne einziehen oder ein- und ausgehen, wie sie will“, erklärte er lachend in der „Promi Big Brother – Late Night Show“ gegenüber Melissa Kalaj (36) und Jochen Bendel (57).

+++ Außerdem für dich interessenat: „Promi BB“-Fans nach Finale auf 180 – „Unfairer Blödsinn“ +++

Dabei will er ein Liebes-Comeback nicht komplett ausschließen. „Wir sind sehr, sehr gute Freunde“, betonte er. Er sei froh, dass sie sich wieder so gut verstünden. Wie es weitergehe, liege an Yeliz. „Sie ist die Chefin.“ Süß! Auch Yeliz Koc konnte ihre Emotionen kaum zurückhalten. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Leute, ich freue mich so sehr. Ich habe mehr geweint als bei meinem eigenen Sieg. Ich kann es immer noch nicht glauben.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Die Influencerin weiß, wie sich ein Sieg anfühlt! Der Reality-Star gewann schließlich „Promi Big Brother“ 2023. Jetzt darf also auch ihr Ex den Pokal mit nach Hause nehmen.

Worauf sich Jimi, Yeliz und Töchterchen Snow außerdem freuen dürfen, erfährst du HIER!