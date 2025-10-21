Nach Jimi Blue Ochsenknechts Sieg im „Promi Big Brother“-Finale herrscht Gewissheit

Dramatik, jubelnde Fans und ein sichjtlich erleichterter Jimi Blue Ochsenknecht als „Promi Big Brother“-Sieger: Was war das für ein packender Showdown am Ende! Das Finale des beliebten Sat. 1-Reality-Formats flimmerte am Montagabend (20. Oktober) über die TV-Bildschirme.

Schlussendlich kämpften der österreichische Influencer Erik, besser bekannt als „Satansbratan“, Ex-Bachelor Andrej Mangold, „K11“-TV-Kommissar Michael Naseband, Influencerin Laura Blond, Modedesigner Harald Glööckler sowie Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht um den Titel.

Am Ende standen sich nur Harald Glööckler und Jimi Blue Ochsenknecht gegenüber. Und nach 14 Tagen im Container siegte Jimi Blue Ochsenkecht und ergatterte 100.000 Euro. Doch konnte man auch viele Zuschauer vor die Bildschirme locken? Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit…

„Promi Big Brother“-Finale: Das sind die TV-Quoten

Schaut man sich die „DWDL“-Quoten an, dann hat Sat. 1 und „Promi Big Brother“ definitiv Grund zur Freude. So schalteten insgesamt 1,38 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 10 Prozent entspricht.

Somit erreichte man mehr als noch beim Finale des Vorjahres, als 1,25 Millionen Zuschauer zuschauten. Und auch in der jungen Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, können sich die Zahlen sehen lassen. Hier stehen 0,43 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 10 Prozent zu Buche.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn: Das Staffelfinale lag sogar ein wenig unter dem aktuellen Staffeldurchschnitt von 12,4 Prozent, der sich bis Sonntag ergab. Insgesamt wird aber deutlich, dass „Promi Big Brother“ weiterhin bei den Reality-Fans hoch im Kurs steht. Nun heißt es für die Fans: Warten bis Staffel 14 beginnt. Außerdem sorgen ja auch auch noch andere Formate für abwechslungsreiche Unterhaltung…