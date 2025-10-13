„Promi Big Brother“-Kandidatin gesteht nach Exit: „Stehe unter Schock“

Kaum eine Reality-Show sorgt Jahr für Jahr für so viel Gesprächsstoff wie „Promi Big Brother.“ Wenn sich Stars und Sternchen im Container versammeln, um unter Dauerbeobachtung zu leben, ist Drama vorprogrammiert. Für Sat.1 und Joyn ist das Erfolgsrezept simpel: Schrille Charaktere und jede Menge Unterhaltung. Nun gibt es die erste Entscheidung und die hat es in sich.

Doreen Dietel (51) ist die erste Kandidatin, die in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ rausfliegt. Nach rund einer Woche im Container war am Sonntagabend (12. Oktober) Schluss – zu wenige Zuschauerstimmen bedeuteten das Aus für die Schauspielerin. Damit ist sie die Erste, die das Abenteuer Reality-TV frühzeitig beenden muss.

Erster Exit bei „Promi Big Brother“

Zur Wahl standen sieben Prominente: Désirée Nick, Harald Glööckler, Michael Naseband, Karina2you, Satansbratan, Achim Petry und eben Doreen Dietel. Das Publikum entschied gnadenlos und schickte sie nach Hause.

„Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock“, erklärte Dietel nach ihrem Auszug in der Show. Sichtlich enttäuscht nahm sie Abschied von ihren Mitbewohnern, was auch auf Instagram zu sehen war. „Die Erste oder die Letzte – jetzt bin ich halt die Erste, die gehen muss“, kommentierte sie bitter.

„Promi Big Brother“ steuert aufs große Finale zu

Wie Sat.1 bestätigte, war Doreen Dietel zuletzt immer wieder im Mittelpunkt von Auseinandersetzungen. Die Schauspielerin sei bei mehreren Mitbewohnern angeeckt, habe aber betont, stets versucht zu haben, vermittelnd zu wirken. „Ich habe das alles unterschätzt“, räumte sie im Gespräch mit Moderator Jochen Schropp ein.

Trotz des ersten Rauswurfs bleibt die Spannung hoch. Sat.1 zeigt die nächste Folge von „Promi Big Brother“ am Montag, dem 13. Oktober, ab 20.15 Uhr – parallel auch bei Joyn. Nach der turbulenten Sonntagsausgabe dürfte es nun Schlag auf Schlag gehen, denn bis zum großen Finale am 20. Oktober wird kräftig aussortiert.

Für die verbliebenen Kandidaten heißt das: Nerven behalten, Taktik beweisen und hoffen, dass die Zuschauer sie mögen. Denn bei „Promi Big Brother“ entscheidet am Ende immer das Publikum, wer bleibt und wer gehen muss.