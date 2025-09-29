„Promi Big Brother“ 2025: Sat.1 enthüllt neue Kandidaten – auch ein Ex-Dschungelkönig ist dabei

Sat.1 hat die nächsten Bewohner der 13. Staffel von „Promi Big Brother“ bestätigt. Damit nimmt das Rätselraten rund um Deutschlands härteste TV-WG weiter Gestalt an. Fünf neue Namen ergänzen die bereits vorgestellten Stars.

Zu den frisch angekündigten Teilnehmern zählen Schauspielerin Doreen Dietel, Reality-Star Paco Herb, TV-Gesicht Pinar Sevim sowie Content Creator Satansbratan. Für besonderes Aufsehen sorgt jedoch Marc Terenzi. Der Musiker gewann 2017 das Dschungelcamp und will nun auch die Fans von „Promi Big Brother“ überzeugen.

„Promi Big Brother“-Star möchte die „neue Version“ seiner selbst sein

Privat durchlebte Terenzi zuletzt eine turbulente Zeit. 2022 kam er mit Verena Kerth zusammen, ein Jahr später folgte der Heiratsantrag. 2024 trennte sich das Paar, 2025 standen beide vor Gericht. Terenzi wurde jedoch freigesprochen. Zudem absolvierte er eine Kliniktherapie für Entzug und psychische Gesundheit.

+++ Skandale bei „Promi BB“: SIE tat es in der Badewanne +++

Der Sänger sieht seine Teilnahme an „Promi Big Brother“ als Chance. „Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin“, erklärte er im Sat.1-Interview. Weiter sagte er: „Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat.“ Mit einem eigenen Eiscafé auf Mallorca hat er diesen Neuanfang bereits eingeläutet.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch Terenzi bleibt nicht allein. Ex-Bachelor Andrej Mangold, TikTokerin Karina „Karina2you“ Kipp, „K11“-Darsteller Michael Naseband und Musiker Achim Petry gehören ebenfalls zur neuen Besetzung. Hinzu kommen Sarah-Jane Wollny, Christina Dimitriou und Laura Lettgen, die viele Zuschauer als Laura Blond kennen.

Am 2. Oktober stellt Sat.1 das neue Haus vor und präsentiert weitere Bewohner. Am 4. Oktober startet die Staffel mit einem Livestream auf Joyn. Ab dem 6. Oktober laufen die regulären Folgen im Hauptprogramm.