Gewaltiges Nachbeben! „Promi Big Brother“-Star platzt der Kragen – „Fuck off!“

Obwohl das „Promi Big Brother“-Finale nun schon eine Woche zurückliegt, haben die Stars die intensive Zeit und die emotionalen Momente noch längst nicht verarbeitet. Bei zwei Teilnehmern krachte es im Container gewaltig: zwischen den Schauspielern Désirée Nick und Michael Naseband.

Am zwölften Tag warf der Sat.1-Star Nick vor, dass sie sich nur inszenieren würde – und nicht ihr wahres Gesicht zeige. Ein Vorwurf, der Nick zum Schäumen brachte. „Halt jetzt mal die Schn…!“, brüllte sie nach einem hitzigen Schlagabtausch Naseband an.

Und auch jetzt sorgen die beiden Stars wieder für Aufsehen. Der K11-TV-Kommissar präsentiert einen aktuellen gemeinsamen Instagram-Kommentarverlauf mit der 69-Jährigen auf Facebook. Er lässt keine Fragen offen…

„Promi Big Brother“: Konflikt hält weiter an

Mit den kurzen geschriebenen Zeilen „Nachricht von Désirée“ und einem roten Herzemoji leitet Naseband seinen Facebook-Beitrag ein. Anhand der Kommentare wird deutlich: Nick bekräftigt abermals, authentisch zu sein.

++ auch für dich interessant: Liebes-Aus! Nach „Promi Big Brother“ scheitert die Beziehung ++

Zudem merkt sie deutlich an: „Alles andere große Schauspielkunst! Eat your fucking heart out (Anm. d. Red. deutsch: “ iss dein Herz aus“, meint in etwa: „Sei neidisch“)“

„Ich glaube, dass Désirée und ich noch richtig gute Freunde werden.“

Naseband lässt dies nicht auf sich sitzen und kontert süffisant: „Irgendwie mag ich dich.“ Doch Nick geht noch einen Schritt weiter, ihr platzt der Kragen. „Fuck off“, wendet sie sich knallhart an den Schauspieler.

Ein Statement, das Naseband unbedingt mit seiner Facebook-Gemeinde teilen muss. Mit drei Lachsmileys kommentiert er den Beitrag: „Ich glaube, dass Désirée und ich noch richtig gute Freunde werden.“

Es bleibt spannend, wie sich ihr Verhältnis in der kommenden Zeit weiterentwickeln wird. Wird es noch weiter eskalieren?