„Promi Big Brother“-Star Désirée Nick trauert um Mutter – erst jetzt wird es öffentlich

Im großen Finale von „Promi Big Brother“ wurde es still, als ausgerechnet Désirée Nick – sonst bekannt für ihre scharfe Zunge und unerschütterliche Haltung – plötzlich Tränen in den Augen hatte. Die 69-Jährige, die in der Show für klare Worte, Witz und Drama gesorgt hatte, zeigte eine Seite, die kaum jemand von ihr kennt. Plötzlich spricht sie über etwas, das nichts mit Ruhm oder Sendezeit zu tun hat, sondern von einem Abschied, den sie bislang für sich behalten hatte.

Schon seit Wochen, so verriet sie, trägt sie eine schwere Last mit sich herum. Erst jetzt, im emotionalen Finale von „Promi Big Brother“, machte Désirée Nick öffentlich, was sie bis dahin verborgen hatte. Vor ihrem Einzug in die Show ist ihre Mutter gestorben.

Tränen im Studio von „Promi Big Brother“

Nach drei intensiven Wochen im Container steht der Sieger der 13. Staffel fest: Jimi Blue Ochsenknecht sicherte sich den Sieg und verließ die Show nicht nur als Gewinner, sondern auch um 100.000 Euro reicher. Der Schauspieler setzte sich gegen 14 Mitbewohner durch.

Doch trotz aller Emotionen im Studio war es Désirée Nick, die für den wohl bewegendsten Moment des Abends sorgte. Die Kabarettistin, die bereits in der Vorwoche aus dem Container gewählt wurde, stand Moderatorin Marlene Lufen Rede und Antwort. Als sie gefragt wurde, welcher Moment sie am meisten berührt habe, brach die sonst so kontrollierte Nick kurz in sich zusammen. Die Tränen flossen und sie sprach zum ersten Mal über den Tod ihrer Mutter.

Persönliches Geständnis nach „Promi Big Brother“

„Wenn man so viel Zeit hat, sich in die Augen schaut, wenn man analog miteinander umgeht, kein Handy hat, dann kommt man schon auf Themen, die man im Alltag übersieht“, sagte sie. „Es ist ja wirklich so, dass vier Wochen vorher meine Mutter gestorben ist.“ Einen Tag vor der Abreise zu „Promi Big Brother“ habe die Beerdigung stattgefunden.

„Ich musste mit dem Kopf ganz, ganz doll aufräumen“, erklärte Nick. „Aber ich habe immer gedacht, sie hätte immer gesagt: ‚Go for it, push it, give everything and fuck them all!'“

Ursula Rollwage, Nicks Mutter, und ihre berühmte Tochter verband ein enges Verhältnis. Vor fünf Jahren gaben beide ein gemeinsames Interview, in dem Rollwage der „Bild“ sagte: „Die Désirée hier ist mir lieber. Aber ihr Erfolg ist umgekehrt auch nur möglich durch ein gutes Zuhause.“