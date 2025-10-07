Desirée Nick wieder bei „Promi Big Brother“ – dürfen jetzt alle Ex-Stars hoffen?

Am Montagabend (6. Oktober) startete die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Schon am Wochenende (4. Oktober) konnten Fans im Livestream auf Joyn dabei sein, als die ersten Bewohner in das berühmte TV-Haus einzogen. Und eine sorgt direkt für Aufsehen: Desirée Nick!

Die 69-Jährige zieht tatsächlich ein zweites Mal ein. Das hat es in der Geschichte von „Promi Big Brother“ noch nie gegeben. Schon 2015 polterte die scharfzüngige Kabarettistin durch die dritte Staffel bis ins Halbfinale, inklusive legendärem Streit mit Influencerin Sarah Nowak. Eingefleischte Fans wissen nur zu gut, wie sehr damals die Fetzen flogen. Ob Desirée sich diesmal etwas ruhiger präsentiert? Kaum zu glauben.

Desirée Nick kehrt zu „Promi Big Brother“ zurück

Desirée Nick lässt das Reality-Herz höherschlagen. Denn sie kommt NIE mit leeren Händen, sondern mit scharfen Sprüchen, gnadenlosen Spitzen und der einen oder anderen verbalen Explosion. Doch ihr Wiedereinzug wirft auch eine spannende Frage auf: Was heißt das nun für alle anderen Ex-Kandidaten? Dürfen auch sie auf ein Comeback hoffen? Immerhin waren schon unzählige Promis bei „Promi Big Brother“ zu Gast. Von Sarah Knappik über Claudia Obert bis hin zu Silvia Wollny…

+++ auch für dich interessant: Unvergessen! DIESE TV-Legende eröffnete einst das „Promi Big Brother“-Abenteuer +++

Auf unsere Nachfrage bei Sat.1 heißt es vielsagend: „Wer in das Haus von Big Brother einzieht, bestimmt Big Brother. Und der ist immer für eine Überraschung gut.“ Heißt übersetzt: Sag niemals nie! Obendrein kursieren Gerüchte über ihre Gage. Angeblich soll sie diesmal richtig abkassieren. Doch vom Sender heißt es nur trocken: „Unsere Verträge beinhalten ein Schweigegelübde. Daran halten wir uns.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ob Desirée Nick wieder für Krawall sorgt, sehen die Zuschauer täglich auf Sat.1 oder rund um die Uhr im Livestream auf Joyn.