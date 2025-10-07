Nach erstem Tag „Promi Big Brother“ – Kandidaten mit böser Vorahnung

Kaum 24 Stunden sind vergangen, doch im „Promi Big Brother“-Rohbau herrscht schon Krisenstimmung. Die Essensvorräte schrumpfen, die Nerven liegen blank. Statt Luxusleben heißt es für die Promis Brot, Dosenravioli und Harzer Käse – mehr gibt es nicht. Besonders Pinar Sevim leidet unter der knappen Ration und lässt ihren Frust an Mitbewohner Paco Herb aus: „Du bist sowas von out, ey!“ Der versucht, die Lage zu entspannen, doch der Hunger macht jede Diskussion zur Zündschnur.

Auch Baustellenleiter Michael Naseband steht unter Druck: Er entscheidet, wer wie viel essen darf – und sorgt damit für Misstrauen unter den Bewohner:innen. Während draußen die Kälte zuschlägt, kämpfen drinnen zwölf Promis mit knurrenden Mägen und wachsender Gereiztheit. Selbst Sarah-Jane Wollny merkt an: „Das ist wegen des Essensentzugs.“ Die Stimmung kippt – und das schon am zweiten Tag!

Suppe, Streit und erste Krisenstimmung

Als TikTok-Mama Karina versucht, aus den letzten Vorräten Suppe zu kochen, entbrennt der nächste Konflikt. Sie streckt die Mahlzeit, um alle satt zu bekommen – doch Andrej Mangold meckert: „Dann verzichte ich!“ Während einige Promis lieber Geschmack wollen, zählen für andere nur Kalorien. „Es soll nicht schmecken, es soll einfach funktionieren“, fasst Paco zusammen. Doch der Kompromiss fällt schwer, und das Essen wird zum Streitthema Nummer eins.

+++ „Promi Big Brother“ als willkommene Ablenkung – Sat.1-Star Jochen Schropp steckt in Ehekrise +++

Gleichzeitig werden die Vorräte immer knapper. Karina blickt verzweifelt auf das letzte Brot: „Meinst du, das reicht?“ Christina Dimitriou schüttelt nur den Kopf: „Auf gar keinen Fall – wir sind zwölf Leute!“ Statt Zusammenhalt wächst das Misstrauen. Während die Angst vor leerem Magen immer größer wird, schwindet die lockere Stimmung immer weiter und es herrscht allmählich Eiszeit zwischen den Bewohnern.

Streik-Drohung und Krisensitzung

Als bekannt wird, dass wohl erst am Montag neuer Nachschub kommt, kippt die Stimmung endgültig. Pinar platzt der Kragen: „Dann streiken wir und reden morgen gar nicht!“ Unterstützt wird sie von Achim Petry, der die angespannte Lage mit Galgenhumor kommentiert: „Ihr plant schon eine Revolte?“

Laura Blond und Sarah-Jane Wollny berufen eine Krisensitzung ein. Alle Promis müssen sich an der Feuerstelle versammeln. „Wir haben das extra aufgeteilt. Ich fände es schön, wenn sich alle dran halten“, fordert Laura. Doch selbst dabei kommt es zu hitzigen Wortgefechten über Brot, Suppe und Fairness.

Ob die Bewohner die kommenden Tage durchhalten, ist ungewiss. Zwischen Frust, Hunger und kalten Nächten wächst das Konfliktpotenzial. Wird der Essensmangel zum ersten großen Eklat der Staffel – oder schaffen es die „Promi Big Brother“-Stars, über ihren Hunger hinauszuwachsen?