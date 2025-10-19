„Promi Big Brother“ unterläuft Panne – DIESER Bewohner darf wieder einziehen

Bei „Promi Big Brother“ kann alles passieren – das weiß spätestens jetzt auch der ehemalige „Bachelor“ Andrej Mangold. Eigentlich war seine Zeit im TV-Container schon vorbei, nachdem er am Montagabend aus dem Haus gewählt wurde.

Doch ein technisches Problem beim Voting brachte alles durcheinander: Stimmen für den 36-Jährigen wurden fehlerhaft verarbeitet, was seinen verfrühten Auszug zur Folge hatte. Nun räumt SAT.1 den Fehler ein und ermöglicht Andrej eine zweite Chance im Spiel. Schon heute Nachmittag wird er wieder ins Haus einziehen und seinen Kampf um den Titel erneut aufnehmen können.

„Promi Big Brother“: Voting wird neu gestartet

SAT.1 hat auf die Beschwerden zahlreicher Zuschauer reagiert und den Vorfall öffentlich klargestellt. Das Voting wurde gestoppt, alle Stimmen, die danach abgegeben wurden, gelöscht, um Chancengleichheit zu schaffen. Um 14:00 Uhr startet das Voting für die Kandidaten neu über Telefon, SMS und die Joyn-App.

Und es gibt Entwarnung für alle, die bereits abgestimmt hatten: Die abgegebenen Anrufe und SMS werden trotz des Neustarts beim begleitenden Gewinnspiel weiterhin berücksichtigt. Änderungen am Ablauf sollen sicherstellen, dass sich ein technisches Problem, wie bei Andrej Mangold, nicht wiederholt.

Andrej Mangolds Comeback

Der Fehler bei „Promi Big Brother“ sorgte in den sozialen Netzwerken für einen Sturm der Entrüstung. Andrej Mangold bekam dort viel Unterstützung. „Andrej muss zurück ins Haus!!! Das Voting war nicht korrekt“, forderte ein Instagram-User unter einem Post der „Promi Big Brother“-Seite. Ein anderer schrieb: „Warum konnten wir für Andrej nicht abstimmen? Komisch liebes BB-Team…“

SAT.1 scheint die Beschwerden gehört zu haben und setzt die Stimmen zurück. Andrej Mangolds Rückkehr ins „Promi Big Brother“-Haus steht fest. Die Fans können ihn ab 14 Uhr im Livestream auf Joyn erneut in der Reality-Show erleben. Die spannende Live-Show folgt um 22:30 Uhr bei SAT.1.

Für Andrej beginnt nun ein weiteres Abenteuer bei „Promi Big Brother“. Ob ihm die unerwartete zweite Chance den entscheidenden Vorteil im Rennen um den Sieg bringen wird? Die Zuschauer und Fans werden es live mitverfolgen können. Was klar ist: Der beliebte Reality-Star hat viele Unterstützer hinter sich – und vielleicht reicht das aus, um am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen!