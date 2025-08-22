Andrej Mangold über Kritik an „Promi Big Brother“ – „Habe nichts anderes erwartet“

„Promi Big Brother“ geht 2025 wieder an den Start: Am Montag, den 6. Oktober, öffnet sich die Tür zur 13. Staffel von Sat.1. Mit dabei ist auch Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold, der sich mutig ins Abenteuer stürzt. Vor seinem Einzug verrät er unserer Redaktion, wie er das Reality-Spiel angehen will:

„Ich versuche komplett unvoreingenommen einzuziehen und sich alles natürlich entwickeln zu lassen. Ich bin gespannt, auf welche Menschen ich treffen werde und vor welche Herausforderungen uns der große Bruder stellen wird.“

Andrej Mangold stellt sich „Promi Big Brother“

Fans dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf jede Menge Challenges und Drama freuen. Vor allem das tägliche Miteinander unter Dauerbeobachtung sorgt garantiert für Unterhaltung. Und wie geht Andrej Mangold mit der 24/7-Überwachung klar?

„Das ist für mich grundsätzlich kein Problem, ich kenne es ja schon aus der Vergangenheit. Trotzdem bleibt es herausfordernd, weil man nie komplett abschalten oder wirklich mal für sich sein kann.“ Besonders emotional oder stressige Momente werden sicher knifflig, doch sein Motto bleibt: authentisch bleiben.

Andrej Mangold hofft nach der Show auf eine Sache

Andrej Mangold kennt das Rampenlicht gut: Früher erfolgreich als Basketballprofi, wurde er 2019 als „Bachelor“ deutschlandweit bekannt. Auch wenn die große Liebe damals nicht hielt, blieb er Reality-Fans regelmäßig präsent – mit Auftritten im „Sommerhaus der Stars“ oder bei „Kampf der Realitystars“. Kritik ist daher kein Problem für ihn: „Die Kritik ist für mich vollkommen in Ordnung und ehrlich gesagt habe ich auch nichts anderes erwartet.“

Wichtig sind ihm vor allem die Menschen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Mit seiner Teilnahme hofft er: „Vielleicht gibt es sogar den ein oder anderen, der nach dem Projekt vom Hater zum Supporter wird. Am Ende will ich einfach das Beste aus dieser tollen Möglichkeit machen.“

Für den großen Start legt Mangold besonderen Wert auf Fitness – körperlich wie mental. Schlaf, Ernährung und Training stehen bei ihm jetzt ganz oben auf der Prioritätenliste, damit er topfit ins Abenteuer starten kann.