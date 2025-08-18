Die Wollnys: Sarah-Jane geht mutigen Schritt – „Nicht mehr als dumme, naive Maus“

Bald ist es wieder so weit! Am 06. Oktober 2025 zieht es wieder bekannte TV-Stars in das berühmt-berüchtigte „Promi Big Brother“-Haus.

Dabei müssen sie sich wie gewohnt 24 Stunden der Sat.1-Live-Kameraüberwachung stellen. Moderiert wird das Format, wie gewohnt, von Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Doch bei den Stars dürfen sich die Zuschauer auf Überraschungen und Veränderungen gefasst machen. Wer ist in der 13. Staffel mit dabei?

„Promi Big Brother 2025“: Diese zwei Stars sind dabei

Sarah-Jane Wollny zählt laut Sat.1 zu den Teilnehmern der neuen Staffel. Schon seit Jahren steht sie in der Öffentlichkeit.

2011 wurde sie durch die RTL2- Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ deutschlandweit bekannt. Nun tritt sie in die Fußstapfen von ihrer Mutter Silvia Wollny, die 2018 die sechste Staffel gewann.

Von ihrer Teilnahme erhofft sich die 26-Jährige: „Dass die Leute mich nicht mehr als dumme, naive Maus, sondern als starke, selbstbewusste Frau sehen.“ Zudem hat sie großen Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Dennoch nimmt sie die Challenge ehrgeizig an.

Ein ehemaliger Bachelor wagt das ultimative TV-Abenteuer

Doch wer ist der zweite prominente „Promi Big Brother“-Teilnehmer? Ex-Bachelor Andrej Mangold ist ebenfalls mit dabei. Er ist bekannt durch seine Teilnahme bei „Der Bachelor“ im Jahre 2019 und war außerdem bei vielen anderen Realityformaten, wie dem „Sommerhaus der Stars“ dabei.

„Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben“, erklärt Mangold. Außerdem ist für ihn klar: Er möchte „Promi Big Brother“ am Ende gewinnen und sieht es als „das Königsformat der Reality-Shows in Deutschland.“

Am 06. Oktober 2025 ist es so weit! Dann startet die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ live auf Joyn und Sat.1. Bis dahin bleibt es spannend, wer sich noch dem Abenteuer im „Promi Big Brother“-Haus stellt.