Skandale bei „Promi BB“: SIE tat es in der Badewanne

„Promi Big Brother“ startet am 6. Oktober. Mit dabei sind u.a. Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny und Achim Petry. Gutes Entertainment ist also garantiert. Doch bevor es losgeht, fassen wir für euch die wildesten Skandale der Vergangenheit zusammen.

2018 sorgte SIE für rote Köpfe bei Millionen Zuschauern. Die Rede ist von Katja Krasavice. Die Rapperin durfte damals in den Luxusbereich ziehen. Dort gönnte sie sich ein Bad. Doch plötzlich griff sie selbst Hand an. Vor laufenden Kameras. Deutschland diskutierte tagelang. Aber damit war sie nicht allein. Ein Jahr zuvor sorgte Performance-Künstlerin Milo Moiré für Schlagzeilen. Auch sie befriedigte sich vor den Augen der Zuschauer. Für viele Fans war das ein Tabubruch, für andere nur beste Trash-Unterhaltung.

„Promi Big Brother“: Von Sex-Schock bis Rauswurf

Doch „Promi Big Brother“ schrieb nicht nur Sex-Skandale. Auch Pöbeleien brachten Stars ins Aus. Model Edona James schoss 2016 verbal weit übers Ziel hinaus. Sie beschimpfte Mitbewohner übel. Worte wie „Du wirst hier verrecken“ waren selbst dem großen Bruder zu viel. Die Konsequenz: Rauswurf.

Auch eklige Szenen gab es. Schauspieler Zachi Noy glaubte, er sei unbeobachtet. Er pinkelte in die Dusche. Leider entdeckten die Kameras alles. Urinflecken auf dem Handtuch verrieten ihn endgültig. Sarah Knappik war entsetzt. „Das ist respektlos und ekelhaft“, wetterte sie in der fünften Staffel (2017).

2019 dann ein Schockmoment in der Live-Show. Ballermann-Sänger Almklausi brach bei der „Schlammschlacht“-Challenge zusammen. Erst dachte man an Erschöpfung. Doch der Notarzt musste ran. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Zum Glück kehrte er kurze Zeit später ins Haus zurück.

Aber nicht nur Skandale, auch Geständnisse sorgten für Aufsehen. Claudia Obert sprach beispielsweise offen über Prostitution in ihrer Jugend. Jenny Elvers erzählte von Organversagen durch Alkohol. Und Désirée Nick gab zu, vor dem Einzug Pfandflaschen gesammelt zu haben.

Sat.1 zeigt eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ am 6. Oktober um 20.15 Uhr.