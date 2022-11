„Promi Big Brother“-Star mit intimen Geständnis: „Wird ein Entzug“

In wenigen Tagen startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ bei Sat.1. Die Reality-TV-Fans können es kaum noch erwarten und auch die Teilnehmer sitzen bereits auf heißen Kohlen. Was wird sie wohl erwarten? So ganz genau weiß das niemand vor Staffelstart.

Einer der diesjährigen „Promi Big Brother“-Kandidaten befürchtet allerdings schon jetzt, dass ihm ein Nervenzusammenbruch im Haus vorprogrammiert ist. Und das alles nur wegen eines kleinen Gegenstandes.

„Promi Big Brother“-Kandidat Rainer Gottwald hat das Schlimmste hinter sich

Er gehört zu den Kandidaten, bei denen sich die Zuschauer in der ersten Folge erst einmal fragen werden: „Wer ist das denn?“ Selbst treue Reality-TV-Zuschauer werden wohl noch nicht viel von Rainer Gottwald gehört haben.

Dabei hat der einstige Deutsche Meister im Kickboxen einige spannende Geschichten zu erzählen: von einem tragischen Schiffsunfall, der seine Profi-Karriere beendet hat, über seine Zeit in Thailand, in der er nicht nur seinen besten Freund verloren, sondern auch Opfer eines Tsunamis geworden ist, bis zu seinem großen Comeback als Box-Manager in Deutschland.

Mit 56 Jahren wagt Box-Manager Rainer Gottwald das TV-Experiment. Foto: Sat.1/Marc Rehbeck

Er hat Box-Stars wie Regina Halmich und Vincent Feigenbutz unter seine Fittiche genommen haben. Sein Motto: „Schon mehrfach hat er Rückschläge erlitten, doch k.o. ging er dabei nie.“ So beschreibt man den 56-Jährigen bei Sat.1.

Was könnte einen harten Hund wie Rainer Gottwald also aus der Fassung bringen? Wohl kaum ein banaler Zickenkrieg zwischen den Mitbewohnern oder eine Ekel-Challenge. Nein, es muss etwas viel Brutaleres sein.

„Promi Big Brother“ ohne Handy: Rainers härteste Prüfung

Denkste! Im Interview mit Sat.1 offenbart Rainer Gottwald, dass ihn schon das Handy-Verbot im „Promi Big Brother“-Haus an den Rand des Wahnsinns bringen könnte. „Das wird für mich natürlich ein richtiger Entzug, denn ich bin ein Workaholic“, gibt der Box-Profi zu.

Auf die Frage, was ihn schnell auf die Palme bringt, hat er eine noch viel deutlichere Antwort: „Lügen, Schweinepriester, Charakterschweine.“ Eins ist also klar: Mit Rainer Gottwald sollten sich die anderen Teilnehmer besser nicht anlegen.

„Promi Big Brother“ 2022 startet am 18. November um 20.15 Uhr live bei Sat.1.