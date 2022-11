„Promi Big Brother“: Neue Namen – ER wird für Diskussionen sorgen

Am 18. November geht es endlich wieder los: Die zehnte Staffel „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Und die ersten Promis sind schon seit einigen Tagen bekannt. So dürfen Diana Schell, Doreen Steinert, Jay Khan, Jennifer Iglesias, Jörg Knör, Menderes, Micaela Schäfer, Rainer Gottwald, Sam Dylan, Tanja Tischewitsch und Walentina Doronina auf einen Sieg beim großen Bruder hoffen.

In einer Pressekonferenz hat Sat.1 nun die letzten Namen enthüllt. Und die haben es in sich. So wird RTL-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen am Samstag ins Haus einziehen. Für den Duisburger ist es die erste Erfahrung dieser Art.

„Promi Big Brother“ lüftet neue Geheimnisse

Ebenfalls dabei ist Schauspielerin Katy Karrenbauer. Die 59-Jährige kommt auch aus Duisburg und hat schon TV-Knast-Erfahrung. Sie spielte immerhin jahrelang die Rolle der Walter in der TV-Serie „Hinter Gittern – der Frauenknast“. 2009 war sie sogar in der normalen Version von „Big Brother“.

Besonders für Diskussionen und Sprengstoff wird aber dieser Promi sorgen. So zieht auch Jeremy Fragrance ins „Promi Big Brother“-Haus. Der Parfüm-Influencer mit einem Vermögen von rund 1,3 Millionen Euro hat seine eigene Parfummarke und berät Menschen weltweit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch über das Haus ist nun einiges bekannt. So wird es zunächst zwei Bereiche geben. Die Garage und den Dachboden. Besonders elegant und mondän werden die Bewohnerinnen und Bewohner also nicht hausen. Die Fans jedenfalls feiern jetzt schon. Ein dritter Bereich wird aber noch dazukommen.

Mehr Nachrichten:

„Jaaa man, freu mich, dass er dabei ist und bin schon gespannt auf die zahlreichen neuen Memes über ihn die nächsten Wochen. Bester Mann“, schreibt beispielsweise ein Fan zum Einzug von Jeremy Fragrance. Und zu den neuen Bereichen schreibt eine Zuschauerin: „Finde ich supii! Hab mich eh immer gefragt, warum Promis einen Luxus-Bereich brauchen. Wir wollen alle im „armen Bereich“ sehen.“