„Promi Big Brother“: Emotionale Szene in Werbepause – davon haben Zuschauer nichts mitbekommen

Große Emotionen bei „Promi Big Brother“ 2022! Von dem Spektakel hat allerdings nur das Studio-Publikum etwas mitbekommen. Fans, die die Sat.1-Show vom Fernseher aus mitverfolgen, gehen leer aus.

Kurz darauf zückt „Promi Big Brother“-Moderatorin Marlene Lufen ihr Smartphone. Aufgeregt berichtet sie ihren Instagram-Followern von der Szenerie, die sich soeben im Sat.1-Studio ereignet hat. Diesen Moment wird sie so schnell nicht vergessen können.

„Promi Big Brother“-Moderatorin Marlene Lufen: „Dürfen wir nicht für uns behalten“

Während Reality-TV-Fans am Montagabend (5. Dezember) gespannt das Treiben im „Promi Big Brother“-Haus verfolgt haben, kommt es in den Kölner MMC Studios zu einem wahren Gänsehautmoment. Mitten in der ersten Werbepause des Abends nimmt ein Zuschauer all seinen Mut zusammen und geht vor seiner Begleitung auf die Knie.

„Wir haben gerade etwas sehr Wunderschönes erlebt. Diese Top-Story dürfen wir natürlich nicht für uns behalten“, erzählt Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen in ihrer Instagram-Story. Dann erhebt sie sich von der Moderatoren-Couch und bewegt sich in Richtung Zuschauertribüne. Ihr Blick fällt auf ein Pärchen, das in der ersten Reihe sitzt.

„Promi Big Brother“-Zuschauer nutzt Werbepause für Heiratsantrag

Die Zwei haben sich wenige Minuten zuvor das Ja-Wort gegeben, wie Marlene Lufen erklärt. „Mitten in der ersten Werbepause hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht“, berichtet sie den Zuschauern, die nichts von der Aktion mitbekommen haben.

Bleibt nur die Frage: Handelt es sich bei dem Antrag um einen spontanen Einfall oder ist er von langer Hand geplant worden? „Wir sind zwar schon verheiratet, aber wir konnten nur mit zehn Leuten feiern und jetzt wollen wir natürlich mit mehr Menschen feiern“, erklärt der Mann im Gespräch mit Marlene Lufen.

Vermutlich haben sich die beiden bereits während der Corona-Pandemie vermählt und damals große Abstriche in ihrer Partyplanung machen müssen. Im kommenden Jahr soll ihre Liebe endlich die verdienten Feierlichkeiten bekommen.