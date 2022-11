„Promi Big Brother“ holt Skandalpromi ins Haus: Fans fassungslos – „Einfach unterirdisch“

Am 18. November geht es endlich wieder los. „Promi Big Brother“ geht in seine insgesamt zehnte Staffel. Die ersten Kandidaten hat Sat.1 nun bekanntgegeben. Und siehe da: Auch der Ruhrpott ist vertreten. Ob das nun gut ist? Darüber streiten die Fans. Doch beginnen wir einmal von vorne.

So präsentierte „Promi Big Brother“ neben den bereist bekannten Kandidaten Doreen Steinert, Menderes Bağcı, Jennifer Iglesias, Jörg Knör, Micaela Schäfer, Rainer Gottwald, nun auch weitere sechs Namen. Dabei sind Ex-BroSis- und nunmehr -Schlagerstar Jay Khan, „DSDS“-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch, „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan, Fußballmoderator Jörg Dahlmann, Homeshopping-Moderatorin Diana Schell und Skandalnudel Walentina Doronina aus Essen-Rüttenscheid.

„Promi Big Brother“ holt Skandalnudel ins Haus

„Ich weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich habe schon viele falsche Leute in dem Business kennengelernt, deswegen kann mich so schnell keiner verarschen.“ Dass sie für Konflikte im Haus sorgen könnte, ist ihr durchaus bewusst, denn sie stellt von vorneherein klar: „Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte“, kündigt die 22-Jährige, ehemalige „Couple Challenge“-Teilnehmerin, schon vor Start der Show an.

Walentina Doronina zieht ins „Promi Big Brother“-Haus. Foto: SAT.1/Nadine Rupp

Und lässt damit die schlimmsten Befürchtungen der Fans wahr werden. „Ich schaue mir keine Sendung mehr mit Walentina an! Schade, das erste Mal kein ‚Promi Big Brother‘ schauen. So ein unmögliches Benehmen möchte ich aber nicht weiter unterstützen und es ist einfach unterirdisch, solchen Leuten immer wieder eine Plattform zu geben. Da schauen auch Kinder und Jugendliche zu… Wo soll das denn hinführen, wenn die sehen, dass man mit solch einem Benehmen auch noch in Shows geholt wird? Ich finde Anstand und Benehmen sollte mal wieder etwas mehr in den Vordergrund treten“, so eine Zuschauerin bei Instagram.

Und eine andere ergänzt: „Walentina will keiner sehen.“ Während ein Dritter ergänzt: „Walentina finde ich ‚mutig‘ da rein zu holen. Hätte mir einige andere eher gewünscht. Naja, schau’n ma mal was wird.“