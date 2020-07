„Promi Big Brother“ 2020 (Sat.1): Wer ist Udo Bönstrup?

So sehen die Videos von Udo Bönstrup aus.

Udo wer? Das dürften sich wohl die meisten gefragt haben, als vor Kurzem die ersten Namen für „Promi Big Brother“ 2020 auftauchten.

Udo Bönstrup war einer von ihnen. Doch wer ist das eigentlich? Und was macht ihn so bekannt, dass er bei „Promi Big Brother“ dabei sein könnte?

„Promi Big Brother“ 2020: Wer ist eigentlich Udo Bönstrup

Bönstrup ist Komiker. Seine Fans erreicht der 24-Jährige vornehmlich über Social Media. Bei Instagram folgen ihm 126.000 Menschen, bei Facebook hat er über 450.000 Abonnenten.

Promi Big Brother: Die Sieger der letzten Jahre

Jenny Elvers-Elbertzhagen (2013)

Aaron Troschke (2014)

David Odonkor (2015)

Ben Tewaag (2016)

Jens Hilbert (2017)

Silvia Wollny (2018)

Janine Pink (2019)

Udo Bönstrup jedoch ist ein Künstlername. In echt heißt der Komiker Hendrik Nitsch. Er ist am 30. Oktober im Münsterland geboren. Lebt dort nach Angaben auf seiner Facebook-Seite noch immer.

„Promi Big Brother“ 2020: Udo Bönstrup ist eine Kunstfigur

Seine Kunstfigur Udo Bönstrup ist 1944 in Ostpreußen geboren, er besuchte nach dem Krieg die Volksschule, schloss diese jedoch nie ab. Er heiratete früh, verlor seine Frau jedoch im Jahr 2005. Seitdem ist der „geistig und körperlich immer noch fitte Witwer“ auf der Suche nach „Frischfleisch“, heißt es auf der Facebook-Seite des Komikers.

In seinen Videos veralbert Hendrik Nitsch alias Udo Bönstrup vornehmlich Rentner, macht sich in Formaten wie „Failfluencer“ oder „Udo reagiert“ aber auch über irre Fotos von Influencern oder wirsche TV-Formate lustig.

„Promi Big Brother“: Wer ist Adela Smajic?

Doch Udo Böntrup ist nicht der einzige Name, der TV-Fans in Deutschland nicht sofort etwas sagen wird. Auch der Name Adela Smajic dürfte nicht jedem sofort ein Begriff sein. Welche Schönheit sich hinter dem Namen versteckt, liest du hier.

Alle Termine zu „Promi Big Brother“ 2020 findest du hier.