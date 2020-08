Promi Big Brother 2020 (Sat.1): DAS sind die neuen Kandidaten

View this post on Instagram

Wer liebt es, genauso sehr wie ich, Geschenke auszupacken? 😏🎁 Mit dem Adventskalender von @amorana gibt es bis zu 29 heisse Überraschungen während den kalten Tagen 🔥 Mit meinem Rabattcode "Ad15" spart ihr 15.- auf das gesamte Sortiment von @amorana 🥰 - Das ist der Link dazu: http://bit.ly/32VpqE9 - Ich persönlich liebe es, bei #amorana zu shoppen 😍 dort finde ich IMMER etwas... Ja, auch als single 👀🤭 - #amorana #adventskalender #passion #liebe #weihnachten #geschenk #geschenkidee #toys #dessous #reddessous